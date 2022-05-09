Глава Минобороны Великобритании: Путин и его окружение "отражают" фашизм
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в своей речи 9 мая обвинит президента России Владимира Путина в копировании фашизма 70-летней давности. Текст речи, как это принято в Британии, заранее разослали редакциям газет, со ссылкой на The Guardian сообщает "Новая газета. Европа".

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"Вторгнувшись в Украину, Путин, его ближайшее окружение и генералы отражают фашизм и тиранию 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века", — сказано в речи Уоллеса.

Также ожидается, что министр обороны скажет о том, что действия российской армии в Украине "развращают память о прошлых жертвах и некогда гордую репутацию России в мире".

По словам Уоллеса, профессиональных солдат потрясло поведение военных из РФ, которые "бомбят мирных жителей, но не достигают при этом поставленных военных целей". В своей речи он написал, что командиры подвели армию и их нужно отдать под трибунал.

Ранее Великобритания ввела санкции против России и Беларуси. Страна вводит 35-процентные пошлины на импорт российской платины, палладия и химикатов. Сумма новых экономических ограничений составит около £1.7 млрд ($2,09 млрд).

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