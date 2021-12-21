Глава Минюста ФРГ призвал Европу к совместным действиям против Telegram
Foto: Sputnik/Scanpix

В борьбе против пропаганды ненависти в интернете министр юстиции ФРГ Марко Бушман призвал Европу к совместным действиям против популярного мессенджера Telegram. "Это окажет на операторов Telegram более сильное давление, чем если каждая страна будет действовать в одиночку", — заявил он в интервью изданиям группы Funke, обнародованном во вторник, 21 декабря.

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Министр напомнил, что именно благодаря таким совместным действиям удалось добиться удаления из Telegram-каналов джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ). Telegram желает зарабатывать с помощью рекламы, поэтому он заинтересован в сохранении доступа к прибыльному европейскому рынку, пояснил Бушман.

Понять причины радикализации людей в сети

Одновременно Марко Бушман призвал не поддаваться иллюзии, что вся пропаганда ненависти исчезнет, стоит лишь добиться от Telegram выполнения всех правил. "Радикалы будут искать другие пути и платформы", — отметил он, подчеркнув, что гораздо важнее выяснить пути и причины радикализации людей в сети.

"Об этом слишком мало известно. Мое ведомство заказало целый ряд исследований на этот счет. Данная тема гораздо масштабнее, чем Telegram", — указал Бушман.

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