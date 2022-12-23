путин раиси россия иран
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Иран стремится расширить поставки передового оружия в Россию. Об этом предостерег в четверг, 22 декабря, директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Мы предупреждаем о дальнейших намерениях Ирана, которые они (иранские власти. — Ред.) пытаются сохранить в тайне, — об углублении и наращивании поставок передового оружия в Россию, расширении проекта по обогащению урана и усилении атак на дружественные (Израилю. — Ред.) мусульманские страны в регионе", — отметил Барнеа.

Оценки главы "Моссад" озвучены после того, как США ранее в декабре выразили тревогу относительно возможности "полномасштабного оборонного партнерства" между Тегераном и Москвой.

В ноябре Тегеран признал, что отправлял беспилотные летательные аппараты (БПЛА) России, но при этом выступил с утверждением, что они были поставлены до начала войны РФ в Украине.

В заявлении постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд от 22 декабря подчеркивалось, что Россия — постоянный член Совета Безопасности ООН, использует оружие, приобретенное у Ирана и КНДР — в нарушение резолюций Совбеза.

ISW: ВС РФ, по всей видимости, получили новую партию БПЛА из Ирана

В отчете от 10 декабря эксперты американского Института изучения войны (ISW) утверждали, что российские войска, по всей видимости, получили новую партию БПЛА из Ирана или ожидали поставок в ближайшее время. Кроме того, отмечалось, что дроны, произведенные в Исламской Республике, потребовалось модифицировать, чтобы применять их в условиях зимы.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в октябре говорил, что каждая партия дронов, которая поступает в Россию из Ирана, состоит из 300 БПЛА. Всего, по словам Буданова, РФ закупила в ИРИ около 1700 всех типов БПЛА. К концу октября, по оценкам главы украинской разведки, Россия израсходовала первую партию беспилотников и начала использовать вторую. Москва отрицала закупку дронов у Ирана.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя 10 декабря утверждал на заседании Совета Безопасности, что Москва не нуждается в помощи в виде поставок оружия.

Глава ЦРУ заявил о возможности полноценного оборонного партнерства Москвы и Тегерана
В Иране 18 декабря заявили, что не будут "спрашивать ни у кого разрешения" на расширение отношений с Россией. Так представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани отреагировал на слова главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса о том, что военное сотрудничество между ИРИ и РФ представляет реальную угрозу для союзников США на Ближнем Востоке и может перерасти в полноценное оборонное партнерство.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Понять, что нравится латвийцам. В гостях у Rēzeknes gaļas kombināts
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае