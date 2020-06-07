Глава МВД ФРГ призвал к реформе системы предоставления убежища в ЕС

Накануне будущего председательства ФРГ в Совете ЕС Хорст Зеехофер заявил о необходимости перестроить погранслужбу Frontex и призвал уже на внешних границах Евросоюза проверять право въезжающих на убежище.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер выступает за реформу системы предоставления убежища в Европе во время будущего председательства ФРГ в Совете Европейского Союза. "Мы должны, наконец, продвинуться дальше" в этом вопросе, приводят слова Зеехофера издания медиагруппы Funke в воскресенье, 7 июня.

Министр напомнил о своем призыве уже на внешних границах ЕС проверять, обладает ли въезжающий правом на убежище. Лиц без него "невозможно распределить (между членами ЕС. — Ред.) и необходимо отправить обратно", считает Зеехофер. Для этого необходимо "основательно" перестроить европейскую пограничную службу Frontex, отметил глава МВД Германии.

Зеехофер не обошел стороной отказ ряда восточноевропейских стран принимать соискателей убежища. Государство ЕС, не участвующее в распределении беженцев, должно "поддержать систему иным способом", подчеркнул он, не вдаваясь в подробности, и призвал проявлять "гибкую солидарность". В настоящее время лишь немногие члены Евросоюза вовлечены в спасательные операции на море, принятие детей из лагерей для беженцев в Греции или распределение соискателей убежища, посетовал министр.

Критика от правозащитников из Pro Asyl

В свою очередь, руководитель правозащитной организации Pro Asyl Гюнтер Буркхардт (Günter Burkhardt) раскритиковал инициативу главы МВД Германии. Тем, кто на внешних границах ЕС проходит необходимые процедуры по предоставлению убежища, сложно получить юридическую поддержку и отстоять свои права в суде в случае ошибочных решений властей, считает правозащитник.

Государство-председатель Совета Евросоюза избирается на 6 месяцев. Германия, в последний раз занимавшая этот пост в 2007 году, 1 июля по ротации сменит на нем Хорватию. А с 1 января 2021 года председателем Совета ЕС станет Португалия.