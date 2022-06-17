Глава МВД Великобритании согласилась выслать Ассанжа в США

В Штатах основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения. Его адвокаты уже заявили, что обжалуют вынесенное сегодня решение.
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Об этом в Twitter сообщил основанный им проект WikiLeaks.
Как уточняет The Guardian, Пател поддержала решение Верховного суда, разрешившего передачу Ассанжа за океан, где он уже много лет объявлен в розыск. Британские судьи еще весной постановили, что в США с издателем WikiLeaks будут относиться должным образом, а его права не будут ущемлены. Для вступления решения в силу требовалось одобрение со стороны главы МВД.
BBC отмечает, что у Ассанжа есть 14 дней на подачу апелляции. Желание обжаловать решение об экстрадиции уже подтвердили в WikiLeaks. Представители проекта также заявили, что одобрение экстрадиции Ассанжа знаменует "черный день для свободы прессы и британской демократии".
В начале 2010-х годов австралиец Джулиан Ассанж опубликовал секретные документы о действиях американских военных в Ираке и Афганистане. После этого власти США объявили соучредителя WikiLeaks в розыск и предъявили обвинение в незаконном получении доступа к оборонным сведениям. Долгое время Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2019 году латиноамериканское государство лишило его статуса беженца, и Ассанжа арестовала британская полиция.