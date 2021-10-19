Глава научного совета: локдаун без масштабной вакцинации Латвии не поможет

По мнению главы консультирующего эстонское правительство научного совета Ирьи Лутсар, вводимые в Латвии жесткие ограничения из-за новой волны коронавируса не дадут никакого результата, если они не будут сопровождаться быстрой и масштабной вакцинацией населения. Об этом Лутсар сообщила во вторник в интервью ERR.

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"Эти драконовские меры ведь никого иммунным не сделают. Никакие ограничения не увеличивают иммунитет. Даже наоборот, чем больше люди держатся на расстоянии друг от друга, тем меньше возможность получить иммунитет хотя бы естественным путем", — сказала Лутсар.

Правительство Латвии накануне договорилось ввести в стране жесткий карантин на четыре недели. В этот период в Латвии будут работать только магазины с товарами первой необходимости и жизненно необходимые услуги. Будут закрыты все учреждения сферы досуга и запрещены все мероприятия. Все предприятия и учреждения в максимально возможном объеме переведут на удаленную работу. Осенние каникулы продлят на неделю, а школы с третьего класса оставят на удаленном обучении как минимум до 15 ноября. С восьми вечера до пяти утра будет действовать комендантский час.

"В таких методах есть смысл, если одновременно делается и что-то еще. И это что-то заключается в том, что одновременно смогут вакцинировать все [население] Латвии. Тогда от этого, скорее всего, будет польза. Но если просто запереть людей по домам, то это несколько отодвинет заражение [по времени], но когда эти меры отменят, и если вирус по какой-нибудь причине не исчезнет, то все это [заражение] вернется", — сказала глава научного совета.

По словам профессора, ситуация в Эстонии отличается от Латвии тем, что в Эстонии удалось сначала вакцинировать значительную часть пожилых людей, а уже затем возможность иммунизации предоставили и более молодым возрастным группам. "В Латвии об этом почему-то не удалось договориться, и свободный доступ к иммунизации открыли очень рано — все могли пройти иммунизацию. У них самый высокий уровень вакцинации как раз в более молодых поколениях, но это не помогает предотвратить заражение более пожилых людей", — пояснила Лутсар.

По ее словам, очень жесткие ограничения иногда могут быть необходимы, потому что это дает передышку системе здравоохранения. "Но как я уже сказала, иммунным они никого не сделают", — подчеркнула Лутсар.

Глава научного совета также призвала всех, кто еще не сделал прививку от коронавируса, как можно быстрее вакцинироваться от Covid-19.