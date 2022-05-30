Глава ПА НАТО: Мы должны продолжать санкции, чтобы Путин знал, что цена войны будет расти
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Санкции против России должны продолжаться и ужесточаться, чтобы президент России Владимир Путин знал, что "цена безрассудной и маниакальной войны будет только возрастать", заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Джеральд Э. Коннолли.

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Он участвует в заседании ПА НАТО в Вильнюсе в понедельник.

"Мы должны сделать все, чтобы помочь Украине защитить себя, насколько это возможно, с учетом запросов Украины о военной технике. Украина должна быть в силах эффективно защищаться. Мы должны поддерживать и усиливать эффективные и долгосрочные санкции, независимо от того, как долго они будут действовать. Путин и его помощники должны знать, что цена их безрассудной и маниакальной войны будет только возрастать", — сказал глава ПА НАТО.

Он также заявил, что на саммите НАТО в Мадриде альянс должен принять стратегическую концепцию, адаптированную к "новым стратегическим реалиям", значительно укрепив вооруженные силы на восточном фланге.

"Приверженность союзников по НАТО статье 5-й и коллективной обороне крепка, как сталь, и мы должны подтвердить эту приверженность в Мадриде, четко дав понять, что союзники предпримут все необходимые шаги для защиты каждого сантиметра территории НАТО", — сказал Коннолли.

В своем выступлении глава ПА НАТО также подчеркнул необходимость привлечения к ответственности виновных в "ужасных преступлениях России" и заявил, что необходим послевоенный план Маршалла по восстановлению Украины.

"Мы будем и впредь решительно поддерживать Украину и ее народ. Вторжение России в Украину — акт массовой агрессии, невиданный со времен Второй мировой войны. Его конечная цель — подорвать демократию, нарушить европейский порядок безопасности и разрушить порядок, основанный на международных правилах. Война создала новую стратегическую реальность, с которой нам приходится иметь дело как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", — сказал президент ПА НАТО.

В понедельник в Сейме проходит пленарное заседание ПА НАТО, на котором обсуждается война в Украине и угрозы, исходящие от России.

Заседание должно было состояться в Киеве, но из-за вторжения России в Украину мероприятие пришлось перенести в более безопасное место, и Сейм Литвы предложил провести его в Вильнюсе.

ПА НАТО — межпарламентская организация, в которой парламентарии стран НАТО обсуждают ключевые вопросы политики, безопасности и обороны в евроатлантическом регионе с партнерами, не входящими в НАТО.

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