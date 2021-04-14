Глава региона Франции сообщил о предзаказе 500 тыс. доз "Спутника V"

Глава южного французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье заявил, что сделал предзаказ на российскую вакцину "Спутник V" от COVID-19.

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"Я виделся с послом России, с главой федеральной земли Бавария (которая планирует купить российскую вакцину - ИФ), и я сделал предзаказ на 500 тыс. доз "Спутника V" в ожидании одобрения препарата европейскими службами здравоохранения", - сказал Мюзелье в среду в эфире радиостанции RTL.

Он указал на необходимость действовать на опережение в вопросах вакцинации от COVID-19. "Если вы их (вакцины - ИФ) не закажете, то рискуете остаться без них", - добавил Мюзелье.

"Если я буду в списке (предзаказов - ИФ), то я буду одним из первых, кто получит доступные вакцины", - подчеркнул он.

Глава французского региона отметил, что уведомил о своих действиях главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Он также сказал, что не хочет повторения ситуации, когда его региону не хватало масок или тестов на определение коронавируса.

7 апреля глава Баварии Маркус Зёдер заявил, что регион приобретет 2,5 млн доз российской вакцины "Спутник V", если ее одобрит к использованию Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA).

Как сообщалось, 29 января Россию обратилась в EMA для регистрации "Спутника V" в Европейском союзе. 4 марта стало известно о начале процедуры постепенной экспертизы российской вакцины. EMA проведет оценку соответствия "Спутника V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

2 февраля 2021 года The Lancet, один из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира, опубликовал результаты Фазы III клинического исследования российской вакцины, подтверждающие ее эффективность на уровне 91,6% и безопасность. Препарат предоставляет полную защиту против тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

Ряд государств ЕС уже одобрили применение "Спутника V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Вакцину зарегистрировали в Венгрии и Словакии.

В настоящее время вакцина "Спутник V" зарегистрирована для экстренного применения в 59 странах мира.