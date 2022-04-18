Глава региона: Российские войска вошли в город Кременная Луганской области
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Российские войска вошли в город Кременная на западе Луганской области, сообщил в понедельник, 18 апреля, глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. "Россияне вошли в Кременную. Начались уличные бои. Эвакуация невозможна", - рассказал он в Facebook.

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В результате обстрела здания администрации ранены шесть патрульных полицейских, сообщил Гайдай. Еще двое человек, по его словам, погибли и четверо получили ранения во время обстрела российскими войсками города Золотое - там артилерийский обстрел накрыл жилую пятиэтажку.

Кременная и Попасная - самые горячие точки в Донбассе

В интервью телеканалу "Белсат" Гайдай также рассказал, что в Кременную зашло "огромное количество" российской техники. Кременная и находящаяся в 70 километрах от нее Попасная стали "самыми горячими точками" в области.

"Мы очень просили людей выехать в эвакуацию, планировали выезды лесными тропами, но за ночь все поменялось", - сказал Гайдай, не уточняя, сколько мирных жителей осталось в Кременной. В Telegram-канале он написал, что под обстрел в городе попала машина с мирными жителями, пытавшимися самостоятельно эвакуироваться, четыре человека погибли.

В марте Россия объявила об отступлении на Киевском и Черниговском направлениях. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков назвал это "плановой перегруппировкой войск" с целью "активизации действий на приоритетных направлениях" - в первую очередь речь на Донбассе.

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