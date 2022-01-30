Глава регулятора ФРГ призвал не ждать быстрой сертификации "Северного потока-2"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Nord Stream 2 AG выполнила требование регулятора и создала "дочку". Несмотря на это, в ФРГ считают, что рассмотреть заявку на сертификацию в первом полугодии "вряд ли удастся", так как никаких дальнейших шагов не сделано. Об этом пишет РБК.

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Глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн исключил принятие решения по сертификации оператора газопровода "Северный поток-2" до июня, несмотря на создание дочерней компании, сообщил он газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, сведения о компании занесены в торговый реестр ФРГ, однако "дальнейших шагов не предпринято".

Рассмотреть заявку в первом полугодии "вряд ли удастся", заметил Хоманн.

Nord Stream 2 AG выполнила требование регулятора: компания должна была учредить "дочку", которая будет управлять немецким участком трубопровода. Этого требует Газовая директива ЕС, согласно которой компания — поставщик газа и оператор газопровода должны быть разделены. 26 января Nord Stream 2 AG объявила о создании дочерней фирмы для немецкого участка "Северного потока-2". Это Gas for Europe GmbH, она расположена в немецком Шверине.

Nord Stream 2 AG подала заявку в Федеральное сетевое агентство ФРГ для сертификации в качестве независимого оператора в прошлом году. В ноябре регулятор приостановил процедуру, чтобы привести "Северный поток-2" в соответствие с требованиями законов.

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