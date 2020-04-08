Глава ВМС США ушел в отставку после скандала вокруг авианосца "Теодор Рузвельт"

Исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Томас Модли подал в отставку вслед за скандалом, связанным со вспышкой коронавируса на авианосце "Теодор Рузвельт".

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"Этим утром я принял отставку министра Модли", — говорится в заявлении главы Минобороны США Марка Эспера, обнародованном в его аккаунте в Twitter во вторник, 7 апреля.

Несколькими днями ранее Модли уволил капитана атомного авианосца ВМС США Бретта Крозье и жестко высказался в его адрес, чем вызвал волну критики в американских СМИ. Крозье настаивал на эвакуации с корабля всех военнослужащих после того, как на судне произошла вспышка коронавируса SARS-CoV-2.

"Мы не на войне. Моряки не должны умирать", — написал он в мейле, выдержки из которого попали в прессу. В свою очередь Томас Модли обвинил капитана в том, что документ стал достоянием гласности. По его словам, Бретт Крозье вызвал ненужную "панику" и "продемонстрировал крайне плохую способность оценивать ситуацию в разгар кризиса".

В интернет попали любительские видеозаписи, на которых видно, как сотни членов экипажа авианосца "Теодор Рузвельт" аплодисментами провожают своего бывшего капитана. По данным американских СМИ, коронавирус обнаружен у нескольких десятков военных, служащих на этом корабле. 6 апреля стало известно, что экс-капитан авианосца Бретт Крозье тоже инфицирован SARS-CoV-2.