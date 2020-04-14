Глава ВОЗ дал рекомендации по снятию ограничений из-за коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус назвал условия, при которых страны могут снимать ограничительные меры, введенные ранее из-за коронавируса. Об этом он заявил в ходе пресс-конеференции в штаб-квартире организации, пишет РБК.

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В частности, власти должны убедиться в том, что контролируют ситуацию с заболеваемостью и передачей вируса от человека к человеку. Система здравоохранения должна быть способна выявлять, тестировать, изолировать и лечить каждый случай заболевания Covid-19.

Помимо этого, отметил глава ВОЗ, необходимо минимизировать риск вспышек коронавируса в медицинских учреждениях, а также принять превентивные меры в отношении мест общего пользования, которые людям необходимо посещать, например рабочих мест и школ.

Также, по словам Гебрейесуса, важно справиться с риском завозных случаев коронавируса.

По словам главы ВОЗ, Covid-19 в десять раз смертельнее, чем грипп, вызвавший пандемию в 2009 году. "Вирус распространяется очень быстро, быстрее, чем замедляется. Поэтому ограничительные меры должны сниматься медленно и этот процесс должен контролироваться. Это не должно случиться за один раз", — предупредил Гебрейесус.

10 апреля глава ВОЗ отмечал, что некоторые страны планируют снять введенные ограничения и предупредил, что, если это произойдет слишком быстро, это может "привести к восстановлению смертельной угрозы".

На прошлой неделе ВОЗ сообщала о том, что скорость распространения вируса в Европе постепенно снижается. В частности, Гебрейсус отмечал наиболее пострадавшие страны: Испанию, Италию, Германию и Францию. Вместе с тем ситуация обостряется в странах Африки, отметил глава ВОЗ. Системы здравоохранения в сельских районах перегружены, это может вызвать проблемы в борьбе с Covid-19, предупредил он.