Глава ВОЗ назвал четыре сценария распространения коронавируса в мире

Реакции стран мира на пандемию Covid-19 можно описать с помощью четырех сценариев, два из которых уже доказали свою успешность в борьбе с распространением коронавируса. Об этом на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Он сообщил, что 12 июля за сутки во всем мире было зарегистрировано 230 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом половина всех новых случаев зарегистрирована всего в двух странах, а почти 80% приходятся на десять стран. Трансляция пресс-конференции велась на YouTube-канале организации, пишет РБК.

Первые два сценария показали эффективность в борьбе с эпидемией, считает Гебрейесус. К первой группе государств глава ВОЗ отнес страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки. "Лидеры этих стран взяли контроль над ситуацией в свои руки и наладили эффективную коммуникацию с населением относительно мер, которые должны быть приняты", — указал он. Второй сценарий — европейский, в этом случае "имели место масштабные вспышки, которые были взяты под контроль благодаря сильному руководству и населению, придерживающемуся основных мер по предотвращению распространения вируса".

В случае третьего варианта страны сначала вводили ограничительные меры, а потом ослабляли их, что привело к новым вспышкам инфекции. "В нескольких государствах по всему миру мы видим опасное увеличение числа случаев Covid-19", — заявил Гебрейесус.

По четвертому сценарию пошли страны, где наблюдается резкий рост числа инфицированных. "Это происходит в Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки. Эпицентром Covid-19 остаются Америки, где зарегистрировано более 50% всех случаев", — отметил глава ВОЗ. По его словам, "слишком многие страны пошли в неверном направлении". Конкретные государства он при этом не назвал, однако заметил, что есть успешные стратегии и уже проверенные способы эффективно противостоять распространению коронавирусной инфекции.

ВОЗ 12 июля заявила о новом рекорде — 230,3 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за сутки. При этом предыдущий рекорд ВОЗ зафиксировала всего лишь 10 июля, тогда суточный прирост составил 228 тыс. заболевших.

Всего в мире, по данным ВОЗ на 13 июля, положительные тесты на коронавирус сдали 12,7 млн человек, более 566,6 тыс. инфицированных умерли. По актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, вирус выявили у 12,9 млн человек, а умерли от Covid-19 свыше 570 тыс. заболевших.