Глава ВОЗ заявил о "зеленых ростках надежды" в борьбе с Covid-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что в борьбе с коронавирусом есть проблески надежды, даже несмотря на большое количество зараженных в мире. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

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"Я знаю, что многие из вас скорбят и что это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку Covid-19", — сказал Гебрейесус.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Всего в мире число зараженных превышает 20 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тысяч человек.