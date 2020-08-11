Глава ВОЗ заявил о "зеленых ростках надежды" в борьбе с Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что в борьбе с коронавирусом есть проблески надежды, даже несмотря на большое количество зараженных в мире. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Я знаю, что многие из вас скорбят и что это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку Covid-19", — сказал Гебрейесус.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Всего в мире число зараженных превышает 20 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тысяч человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе