Главе "Альянса врачей" Анастасии Васильевой дали год ограничения свободы

Преображенский суд Москвы приговорил главу профсоюза "Альянс врачей" (признан организацией, выполняющей функции иностранного агента) Анастасию Васильеву к одному году ограничения свободы. В ожидании приговора последняя обвиняемая по "санитарному делу" успела порвать с соратниками Алексея Навального, к числу которых ранее принадлежала.

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В течение года Васильева не сможет покидать дом с 22:00 до 6:00, менять место жительства без согласия надзорного органа, выезжать без его разрешения за пределы Москвы, посещать массовые мероприятия, она обязана два раза в месяц отмечаться в инспекции, сообщает пресс-служба суда.

Защита пообещала обжаловать приговор.

"Санитарное дело" было возбуждено после первой акции в поддержку Навального, которая прошла в Москве и десятках других городов России 23 января, вскоре после задержания политика российскими властями.

Васильева - последняя из девяти фигурантов, которой вынесли приговор по этому делу. Всех их обвиняли в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции в Москве (ч.4 ст.33, ч.1 ст. 236 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемые призывали в соцсетях выйти на митинг в поддержку Навального, в результате чего в центр Москвы приехали в том числе те люди, которые должны были находиться на коронавирусном карантине, что яклбы создало угрозу "массового заболевания".

Никто из обвиняемых вины не признал. Среди них были брат оппозиционера Олег Навальный, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина и другие. Всем ранее были вынесены обвинительные приговоры - брат Навального получил год лишения свободы условно, остальным же было выбрано наказание в виде ограничения, а не лишения свободы.

Это значит, что осужденные по "санитарному делу" не могут выходить из дома после 22:00, покидать Москву без согласия уголовно-исполнительной инспекции и участвовать в массовых мероприятиях.

6 октября государственный обвинитель попросил приговорить Васильеву к одному году и восьми месяцам ограничения свободы.

А за три недели до этого, 16 сентября, Васильева публично объявила, что просит не больше ассоциировать ее и "Альянс врачей" с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией летом прошлого года и позже ликвидированный).

Васильева критиковала ближайших соратников Навального. "Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему [ФБК] верил. И когда их посадят - про них никто не вспомнит", - писала она в "Фейсбуке". Представитель Васильевой подтверждала, что это действительно позиция Васильевой.

"Знаю о том, что в последнее время жизнь Анастасии превратили в самый настоящий ад. Разными способами. То, что она написала прямо перед днем голосования, достаточно ясно указывает на то, кто это сделал и в чем цель", - комментировал ее заявление бывший директор ФБК Иван Жданов. 17-19 сентября в России проходили выборы.

Васильева была в числе тех, кого относили к ближайшим соратникам Навального. После того как тот вернулся из Германии, где специалисты сделали вывод о его отравлении ядом "Новичок", и оказался за решеткой, Васильева принимала участие в акциях в его защиту.

Навального отправили отбывать срок по делу "Ив Роше" во владимирскую колонию. Васильева и другие активисты ездили туда и проводили у колонии акции в поддержку политика. Васильева также была среди врачей, которые призывали президента Владимира Путина допустить к Навальному медиков, которым доверяет оппозиционер, когда тот объявил голодовку в колонии.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и его соратница Любовь Соболь, получив по полтора года ограничения свободы по "санитарному делу", как сообщали СМИ, покинули Россию.

Соратники Навального Иван Жданов и Леонид Волков также находятся за границей, против них в России возбуждено несколько уголовных дел. В конце сентября на Навального, Жданова и Волкова завели дело о создании экстремистского сообщества.