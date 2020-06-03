Главный эпидемиолог Швеции впервые признал ошибкой отказ от карантина

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые публично признал, что предложенная им стратегия борьбы с коронавирусом, предполагающая отказ от самоизоляции, привела к слишком большому количеству смертей. Об этом со ссылкой на Bloomberg пишет Forbes.

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"Если бы мы столкнусь с той же болезнью, имея те знания, которые у нас есть сегодня, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и выбрал весь остальной мир", — сказал Тегнелл.

На признание Тегнелла отреагировал председатель партии "Шведские демократы" Джимми Акессон. Смену позиции эпидемиолога он назвал "удивительной". "В течение нескольких месяцев были последовательно заглушены все критики. Швеция сделала все правильно, остальной мир сделал неправильно. И теперь вдруг это", — написал политик в Twitter.

Detta är synnerligen ett häpnadsväckande uttalande. I månader har kritiker konsekvent avfärdats. Sverige har gjort allting rätt, resten av världen har gjort fel. Och nu, plötsligt, detta. Sveriges coronahanteringen blir mer obegriplig för varje dag... pic.twitter.com/9XDumiZVrX — Jimmie Åkesson (@jimmieakesson) June 3, 2020

Как сообщалось, Швеция единственная из стран Евросоюза не стала вводить самоизоляцию и закрывать общественные места для сдерживания эпидемии. Национальная стратегия предполагала плавное распространение коронавируса с целью избежать перегрузок системы здравоохранения до тех пор, пока у жителей не выработается коллективный иммунитет или пока не появится необходимая вакцина.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Швеции выявили 38 589 заболевших, из которых умерли 4468.