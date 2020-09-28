Главный редактор телеграм-канала Nexta объявил об уходе из проекта

Главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич объявил о том, что покидает проект, cообщает Медуза.
В комментарии изданию "Наша Нiва" Протасевич отметил, что не сошелся во взглядах на будущее проекта с его основателем Степаном Путило.
На телеграм-канал Nexta подписаны более двух миллионов человек — массовую популярность он набрал на фоне протестов, начавшихся в Белоруссии после президентских выборов.
Nexta поддерживает белорусскую оппозицию и критикует президента Александра Лукашенко. Сам Степан Путило в интервью журналисту Юрию Дудю не отрицал, что канал зачастую описывает события с предвзятой точки зрения, и называл это "пропагандой в хорошем смысле".
С воскресенья я больше не имею никакого отношения к проекту NEXTA. Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным.
С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго. Впереди еще много чего интересного. Так что, как говорится, не переключайтесь ;)— Roman Protasevich (@pr0tez) September 28, 2020