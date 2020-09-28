Главный редактор телеграм-канала Nexta объявил об уходе из проекта

Главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич объявил о том, что покидает проект, cообщает Медуза.

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В комментарии изданию "Наша Нiва" Протасевич отметил, что не сошелся во взглядах на будущее проекта с его основателем Степаном Путило.

На телеграм-канал Nexta подписаны более двух миллионов человек — массовую популярность он набрал на фоне протестов, начавшихся в Белоруссии после президентских выборов.

Nexta поддерживает белорусскую оппозицию и критикует президента Александра Лукашенко. Сам Степан Путило в интервью журналисту Юрию Дудю не отрицал, что канал зачастую описывает события с предвзятой точки зрения, и называл это "пропагандой в хорошем смысле".