Главой ВТО впервые станет женщина. Против ее назначения выступал Трамп

Генеральным директором Всемирной торговой организации избрана бывший министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала — первая женщина и первая уроженка Африки на этом посту. Она приступит к работе с 1 марта.

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В качестве генерального директора, имеющего ограниченные формальные полномочия, 66-летняя Оконджо-Ивеала будет посредничать в международных торговых переговорах (на фоне продолжающейся американо-китайской торговой войны), заниматься реформами правил торговли и бороться с протекционизмом, изрядно усилившимся в ходе пандемии Covid-19.

Нгози Оконджо-Ивеала получила экономическое образование в Гарварде после того, как в подростковом возрасте пережила гражданскую войну в Нигерии. Недавно она также получила американское гражданство. В 2003 году Оконджо-Овеала вернулась на родину и дважды (в 2003-2006 и в 2011-2015 годах) возглавляла министерство финансов. Считается, что именно ее упорство и навыки ведения переговоров помогли заключить сделку по списанию миллиардов долларов нигерийского долга с Парижским клубом стран-кредиторов в 2005 году.

Оконджо-Ивеала также 25 лет проработала в структурах Всемирного банка в качестве экономиста по вопросам развития, курируя операционный портфель банка в 81 млрд долларов и дослужившись до поста управляющего директора.

Она также входит в советы директоров нескольких крупных корпораций, в частности, Twitter и Danone. Все члены Генерального совета ВТО, в котором заседают представители всех входящих в организацию стран, утвердили ее единогласно.

"Она принесет рост, опыт, связи и темперамент в попытке добиться результатов, что, на мой взгляд, весьма полезный набор, — сказал в интервью агентству Рейтер бывший глава ВТО Паскаль Лами. — Я думаю, что это хороший выбор". По его словам, ключом к успеху будет ее способность действовать в центре "треугольника США-ЕС-Китай".

"Настойчива и упряма"

Назначению Оконджо-Ивеалы активно противилась предыдущая американская администрация — Дональд Трамп даже угрожал вывести США из ВТО, если она будет назначена на пост генерального директора. Поддержка со стороны новой администрации Байдена устранила последнее препятствие для ее назначения.

Критика администрации Трампа в ее адрес главным образом сводилась к нехватке у нее опыта в сфере международной торговли по сравнению с ее основным южнокорейским соперником, и даже сторонники соглашаются, что ей придется осваивать технические аспекты торговых переговоров в ускоренном режиме.

Сама же Оконджо-Ивеала считает, что у нее большой опыт торговли и другие знания.

"У меня есть другие, еще лучшие качества", — сказала она.

Мать четырех детей, Нгози Оконджо-Ивеала выросла в семье академических работников и, по словам знающих ее людей, заработала свою репутацию усердной работой и скромностью в повседневной жизни, особенно заметной на фоне любви к показной роскоши, характерной для правящего класса Нигерии.

"Она настойчива и упряма", — говорит Кингсли Могалу, бывший заместитель управляющего Центрального банка Нигерии, который работал с Оконджо-Ивеала, когда она стала первой женщиной-министром финансов страны.

За годы работы в правительстве она возглавляла реформы по совершенствованию макроэкономического управления Нигерией, включая внедрение бюджетного правила, основанного на ценах на нефть, при котором доходы, превышающие базовую эталонную цену на это сырье, сохранялись на специальном счете.

Она ввела практику публикации в газетах ежемесячных финансовых ассигнований федерального правительства Нигерии каждому штату, что во многом повысило прозрачность управления.

Она сумела расширить возможности женщин и молодежи Нигерии с помощью программы "Растущие девочки и женщины в Нигерии" (GWIN). При участии Оконджо-Ивеалы созданы система составления бюджета с учетом гендерных аспектов и получившая известность программа "Инновационные молодежные предприятия" (YouWIN).

Под ее руководством впервые за 24 года Национальное статистическое бюро провело анализ валового внутреннего продукта, и оказалось, что Нигерия стала крупнейшей экономикой в Африке.

Стагнирующая ВТО

ВТО, которая достается Оконджо-Ивеале после шести месяцев отсутствия гендиректора, находится в состоянии частичного паралича, главным образом потому, что администрация Трампа блокировала назначения в ее высший апелляционный орган, который выступает в качестве глобального арбитра торговых споров.

Но еще до Трампа заключение сделок, которые должны быть согласованы консенсусом, часто шло со скрипом. При этом Соединенные Штаты и другие развитые страны-члены ВТО утверждали, что развивающиеся страны, особенно Китай, не могут постоянно требовать исключений из правил и что правила вообще необходимо пересмотреть, учесть стремительный рост китайской экономики.

Оконджо-Ивеала также является специальным посланником Всемирной организации здравоохранения по Covid-19 и до недавнего времени была председателем правления глобального альянса вакцин Gavi. Она заявила Рейтер, что вклад торговли в общественное здравоохранение будет приоритетом.

В настоящее время ВТО зашла в тупик по вопросу отказа от прав интеллектуальной собственности на препараты от Covid-19, против чего выступают многие богатые страны.

Одним из приоритетов также станут рыболовные субсидии — предмет крупных многосторонних переговоров ВТО, которые должны были завершиться до конца 2020 года.

Отвечая на вопрос о предстоящих задачах, она пошутила, что написанная ею книга о реформе слабо функционирующих институтов Нигерии вполне может быть применима к сегодняшней ВТО — она называется "Реформирование нереформируемого".

"Я чувствую, что могу решить проблемы. Я известный реформатор, а не болтунья, — говорит Оконджо-Ивеала. — Я действительно решала эти проблемы".