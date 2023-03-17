Главред и гендиректор Tut.by приговорены в Минске к 12 годам

За время следствия к обвинениям, выдвинутым против Марины Золотовой и Людмилы Чекиной, добавились политические: разжигание социальной вражды и призывы к действиям, направленным против национальной безопасности Беларуси.

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Городской суд Минска признал главного редактора оппозиционного онлайн-издания Tut.by Марину Золотову и его генерального директора Людмилу Чекину виновными в уклонении от уплаты налогов, разжигании вражды и призывах к действиям, направленным против национальной безопасности Беларуси, и приговорил их в пятницу, 17 марта, к 12 годам колонии, передает государственное информационное агентство БелТА.

Суд по делу Tut.by начался 9 января и проходил в закрытом режиме. Обвиняемыми по делу, помимо Чекиной и Золотовой, проходили еще три бывшие сотрудницы ООО "Тут бай медиа": редактор отдела экономики и политики Ольга Лойко, корреспондент Елена Толкачева и юрисконсульт Екатерина Ткаченко. Однако перед судом они выехали за границу, их объявили в розыск, а уголовное дело в отношении них выделили в отдельное производство, отмечает издание "Наша Нива".

Людмила Чекина и Марина Золотова находились в минском СИЗО-1 с мая 2021 года. Тогда в редакции прошел обыск, по делу о неуплате налогов были задержаны 15 человек. Их обвинили в том, что портал как резидент Парка высоких технологий (ПВТ) получал немногим более года налоговые льготы, якобы не имея на это права. Большинство задержанных впоследствии были освобождены из-под стражи.

Компания выплатила насчитанный следствием ущерб — более 1 миллиона 120 тысяч евро, но за время следствия к обвинениям, выдвинутым против Золотовой и Чекиной, добавились политические — "разжигание социальной вражды" и "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ".

В июне 2022 года белорусские власти признали Tut.by экстремистской организацией, деятельность издающего его ООО на территории страны было запрещено.