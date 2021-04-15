Главы МИД стран Балтии: Украина никогда не будет одна

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис от имени балтийских стран заверил, что Украина никогда не будет одна на фоне обострения Россией ситуации в сфере безопасности.

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Об этом он заявил на брифинге по итогам переговоров министров иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Украины в Киеве.

"Основной мессидж стран Балтии — это то, что Украина никогда не будет одна, и это должно быть четко понятно", — сказал глава МИД Литвы.

Ландсбергис также акцентировал последствия для России в случае пересечения ею "красных линий".

"Мы хотим послать четкий мессидж России о том, что именно Российская Федерация должна провести деэскалацию ситуации, прекратить свои действия и вернуться на единственный путь, который мы считаем действенным, — это политический путь, это переговоры в минском и нормандском форматах. Потому что после пересечения "красных линий" политические пути будут менее реальными, и я полностью согласен с теми, кто говорит, что последствий потом не избежать", — сказал министр.

Он также выразил поддержку реформам и евроатлантическому курсу Украины.

"Мы поддерживаем реформы. Мы поддерживаем приближение Украины к Европейскому союзу и НАТО", — подчеркнул глава МИД Литвы.