Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР поехали в Москву оформлять аннексию

Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник отправились в Москву, чтобы "завершить процедуру вхождения в состав России". Об отъезде Пушилина сообщило РИА "Новости", а Пасечника — пресс-служба "правительства" ЛНР, передает DW.

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Перед выездом в Москву Пасечник опубликовал в Telegram обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении "Луганской Народной Республики" в состав России "на правах субъекта Российской Федерации". Аналогичное письмо к Путину обнародовал и глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо.

Представитель оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов заявил, что этот регион также намерен сегодня же обратиться российскому президенту с той же просьбой.

По неподтвержденным официально данным, президент РФ Владимир Путин может объявить о присоединении ЛНР, ДНР и оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.

Предполагается, что обе палаты парламента после этого одобрят соответствующие законы, подписанные Путиным. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента соберется 3 октября на внеплановое заседание, не уточнив, с чем именно связано такое решение. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

В то же время сообщается, что верхняя палата Совет Федерации российского парламента может одобрить аннексию на заседании 4 октября. Собирать по этому поводу внеплановое заседание, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, не планируется.