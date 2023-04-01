Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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В пятницу, 31 марта — годовщина освобождения Бучи. Год назад мир облетели страшные кадры того, что произошло в этом киевском пригороде в первый месяц полномасштабной войны. Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что в Буче и Бучанском районе за 33 дня российской оккупации погибли более 1400 человек. "Никогда не простим. Накажем всех виновных", — говорится в его заявлении.

Вскоре после освобождения города туда приехала документалистка Мила Тешаева. Вместе с немецким коллегой Маркусом Ленцем они за три месяца сняли и смонтировали фильм "Когда весна пришла в Бучу" о том, как местные жители пытаются начать жить заново. Картину показали на многих кинофестивалях (в том числе рижском "Артдокфесте"), а спустя год после окончания оккупации "Медиазона" опубликовала монолог Тешаевой — о том, почему она до сих пор не ходит по газонам, чем пахнет война и зачем документалистка хочет, чтобы ее работу увидели в России.



Еще в прошлом году с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung связался анонимный источник — он сообщил, что хочет передать журналистам документы об IT-компании, которая по заказу Минобороны РФ и российских спецслужб создает шпионские программы, обеспечивает кибератаки и управляет огромной фабрикой троллей. "Важные истории" совместно с коллегами из Германии и других стран изучили полученный от источника архив и рассказывают историю компании с офисом на северо-востоке Москвы — и потенциальными интересами в любой стране, которая заинтересует российских силовиков.





Больше десяти лет назад Владимир Путин начал публично высказываться о необходимости восстановить на Дальнем Востоке популяцию вымирающих амурских тигров. Российский президент регулярно участвует в тематических мероприятиях и делает громкие заявления — например, в сентябре прошлого года на на Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке он публично хвалил всех, кто работает над восстановлением популяции животных. Спустя полгода жители некоторых дальневосточных сел отправили Путину письмо и попросили защитить их от хищников, которые в поисках пищи стали все чаще навещать жилища людей. Ирина Кравцова рассказывает о конфликте между тиграми и местными жителями.





На прошлой неделе фонд Save Ukraine сообщил, что ему удалось вернуть в Украину 17 детей, вывезенных на подконтрольные России территории. Среди этих детей был и 16-летний Саша из Херсона — у подростка аутизм, поэтому полгода он провел не в оздоровительных лагерях в Крыму, а в психиатрической больнице и доме-интернате. Восемь месяцев назад родители узнали о том, что их сына отправили на аннексированный полуостров, из публикации в Telegram, но сейчас семья воссоединилась. Анна Рыжкова поговорила с мамой Саши о том, как ее сын оказался в Крыму и что с ним там происходило.





После начала полномасштабного вторжения в Украину российское руководство либо практически уничтожило, либо серьезно ограничило многие сферы общественной жизни и профессиональной деятельности россиян. Наиболее известны преследования независимых журналистов, разгром правозащитных организаций, запрет на концертную деятельность для певцов и комиков, давление на актеров и режиссеров с антивоенной позицией. На этом фоне не так заметно, как изменилась жизнь российских ученых, которые добились мирового признания, годами проводили исследования и обучали студентов, но из-за критики нападения на Украину остались без работы, лишились грантов и были вынуждены переехать за границу. Юлия Балахонова рассказывает, как за последние 13 месяцев изменилась российская наука.

