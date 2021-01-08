Годовщина трагедии: пострадавшие страны пообещали привлечь Иран к ответу за сбитый украинский Boeing
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция в годовщину трагедии, произошедшей с самолетом Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины (МАУ) в Тегеране, сделали совместное заявление, в котором пообещали привлечь Иран к ответственности.

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"Год назад, рано утром, 8 января 2020 года, самолет рейса PS752 Международных авиалиний Украины был сбит двумя иранскими военными ракетами класса "земля-воздух" вблизи Тегерана. Сегодня мы чтим память погибших и выражаем искренние соболезнования всем, кто оплакивает жертвы трагедии PS752. Мы разделяем горе семей, родственников и друзей, которые потеряли близких", - говорится в заявлении стран, обнародованном пресс-службой МИД Украины в пятницу утром.

В годовщину трагической даты Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция обратились к Ирану с призывом немедленно предоставить всеобъемлющую информацию о трагедии.

"Мы срочно призываем Иран предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, которые привели к этой ужасной авиакатастрофе, включая конкретные действия для того, чтобы это больше никогда не повторилось", - сказано в заявлении.

Как отмечается в заявлении государств, "наши страны привлекут Иран к ответственности с целью установления справедливости и обеспечат выплату компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам".

Крушение самолета

Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран - Киев", был сбит в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (из них девять члены экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

В конце июля прошлого года в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров.

5 января 2021 года Украина получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737-800.

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Интерфакс

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Интерфакс
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