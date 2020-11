Голоса еще не подсчитаны, но на улицах Нью-Йорка начались беспорядки

Результаты выборов еще не известны, но в Нью-Йорке уже начались протесты с требованием честного подсчета голосов. Полиция Нью-Йорка задержала не менее 58 человек, сообщает The New York Times.

Протесты начались после того, как Дональд Трамп заявил, что он уже победил, и потребовал остановить подсчет голосов в Мичигане и Пенсильвании —двух "колеблющихся" штатах США, от результата в которых зависит исход выборов.

Около двух сотен демонстрантов вышли вечером 4 ноября на улицы Манхеттена. Демонстранты прошли по Пятой авеню, выступая за "справедливость, честность и демократию".

Полицейские использовали тактику кеттлинга — то есть окружили протестующих кордонами и удерживали их внутри заграждений в течение продолжительного времени. После этого были проведены задержания. Как утверждается на официальном аккаунте нью-йоркской полиции в Twitter, задерживали тех, кто разжигал огонь и бросал мусор и яйца, то есть около 20 человек. При этом, подчеркивается в сообщении, полиция "признает и ценит свободу слова".

Как сообщает The New York Times, трое задержаны за поджог мусорных баков, еще часть — за блокировку входа в метро. По данным ABC News, задержанные обвиняются в сопротивлении аресту, нарушении общественного порядка, проведении незаконной акции и создании помех властям. У некоторых из них нашли ножи и петарды.

Sources say more than a dozen protesters have been arrested after setting fires and clashing with police in Greenwich Village. https://t.co/lpxDczuR3Z pic.twitter.com/uZWLsKFyYf