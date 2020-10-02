Гонщик-миллионер Зеф Айзенберг погиб при попытке побить наземный рекорд скорости

Британский мотогонщик, телеведущий и бизнесмен Зеф Айзенберг разбился при попытке побить наземный скоростной рекорд на модифицированном автомобиле Porsche 911 Turbo S. Это произошло на том же аэродроме, где он чуть было не погиб четыре года назад.

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47-летний миллионер скончался в четверг в результате аварии на аэродроме Элвингтон, недалеко от города Йорк на севере Англии. Там же в 2006 году попал в серьезную автокатастрофу тогдашний ведущий передачи Би-би-си Top Gear Ричард Хаммонд.

Полиция и спасатели были вызваны на место "серьезного столкновения" в районе 16:30 по британскому времени. Семья Айзерберга подтвердила его смерть.

Полиция заявила о начале расследования обстоятельств трагедии.

Бизнесмен, "помешанный" на скорости

Айзенберг с женой и двумя детьми жил на острове Гернси, расположенном между Великобританией и Францией. Он установил более 50 британских и мировых скоростных рекордов.

В 15 лет, сразу после средней школы, Айзенберг начал участвовать в соревнованиях по бодибилдингу. В 1995 году он основал компанию Maximuscle, производящую питание для спортсменов, 16 лет спустя продав ее фармацевтическому гиганту GlaxoSmithKline за 162 млн фунтов (около 210 млн долларов).

Айзенберг также был известен как телеведущий. В прошлом году на телеканале ITV4 вышла серия передач с его участием под названием "Помешанные на скорости" (Speed Freaks).

Авария 2016 года

В 2016 году Айзенберг чуть было не разбился на газотурбинном мотоцикле, попавшем в аварию на скорости 376 км/ч. Тогда он получил 11 переломов, включая перелом таза.

Несмотря на прогнозы врачей о том, что он больше не сможет ходить, Айзенберг вернулся в спорт спустя всего год, заявив, что полностью здоров. С тех пор он установил новые скоростные рекорды.

В мае 2018 года Айзенберг стал самым быстрым мотоциклистом, проехавшим по песку — на скорости 325 км/ч. А в мае 2019-го он установил новый мировой рекорд скорости на песке среди четырехколесных транспортных средств, разогнавшись до 534 км/ч на модифицированном автомобиле Porsche 911 Turbo.

Оба заезда прошли на трассе Пендайн-Сэндз — это пляж на юге Уэльса, где попытки ставить рекорды скорости предпринимаются еще с 20-х годов с легкой руки пионера этого спорта сэра Малкольма Кэмпбелла.

Аэродром Элвингтон на севере Англии, где Айзенберг в четверг пытался поставить новый рекорд на автомобиле, до 1992 года был базой Королевских военно-воздушных сил Британии. После этого он перешел в частные руки и стал популярной площадкой для гонщиков.

Здесь состоялись десятки попыток установить рекорды скорости. В 2006 году на Элвингтоне чуть было не погиб ведущий программы Top Gear Ричард Хаммонд, чья машина вылетела с трассы на скорости 480 км/ч. После этого он две недели пролежал в коме с травмами мозга, но с тех пор полностью восстановился.