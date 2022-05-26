Google отключает часть российских провайдеров от своих серверов

Российские интернет-провайдеры получают от Google уведомления о расторжении договоров на обслуживание части своих серверов. Об этом в четверг, 26 мая, сообщило агентство РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

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По сведениям агентства, речь идет об отключении от серверов Google Global Cache, которые используются для снижения нагрузки на магистральные сети и увеличения скорости доступа к сервисам Google, в том числе YouTube.

Уведомления о расторжении договоров уже получили несколько компаний, в том числе оренбургский провайдер "Радиосвязь", который работает под брендом "Фокус лайф". Письмо о приостановке работы серверов направила компания ирландская "дочка" Google — Raiden Unlimited Company, объяснив принятое решение "изменениями правовой практики".

Аналогичное уведомление получил провайдер "МФТИ Телеком". Между тем в МТС и "Ростелекоме" заявили, что не "не наблюдают отключений". Представители компании "ВымпелКом", в которую входит бренд "Билайн", а также "Т2 РТК Холдинга" (Tele2) и "Эр-Телеком Холдинга" отказались от комментариев.

Банкротство "Google Россия"

18 мая стало известно, что компания "Google Россия" — дочерняя структура Google — начала процедуру банкротства из-за ареста банковского счета компании.

На следующий день американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что большинство сотрудников российского подразделения Google переехало в Дубай, чтобы продолжить работу.