Google заблокировала YouTube-канал "Эха Москвы" в Европе
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Компания Google заблокировала YouTube-канал "Эха Москвы" на территории Европы. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

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"Вчера, когда Генпрокуратура отключала нас от эфира и сайта, синхронно Google отключила наш YouTube-канал в Европе, как связанный с "Газпромом", — написал главред "Эха Москвы".

Радиоэфир "Эха" был отключен в 21:00 1 марта по требованию Генпрокуратуры.

Надзорное ведомство потребовало, чтобы Роскомнадзор ограничил доступ и к сайту радиостанции, а также телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом) за нарушения. Претензии прокуроров связаны с "призывами к экстремистской деятельностии и насилию", а также с тем, как эти СМИ освещали действия "российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР".

За неустранение нарушений Генпрокуратура пригрозила обоим СМИ блокировкой. Однако буквально через несколько минут после публикации пресс-релиза, "Эху" отключили эфир и обоим СМИ заблокировали сайты. Роскомнандзор подтвердил блокировку их сайтов и обвинил их в целенаправленной и систематической публикации фейков.

"Эхо" и "Дождь" заявили о намерении обжаловать решение Генпрокуратуры в суде, настаивая, что не нарушали закон.

"Эхо Москвы" входит в холдинг "Газпром-медиа". Вещает с 22 августа 1990 года. Радиостанцию официально отключали от эфира в августе 1991 году по приказу ГКЧП. Тогда радиостанции удалось наладить эфир и продолжить вещание.

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