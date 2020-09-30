Горбачев описал современный мир при сохранении СССР
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Если бы Советский Союз был сохранен, мир сегодня был бы более стабильным и безопасным, считает первый президент СССР Михаил Горбачев.

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"Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен? История не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее", — сказал Горбачев в интервью Times.

Горбачев отметил, что не желал распада СССР, а это событие не являлось "конечным результатом" перестройки.

К положительным последствиям развала Советского Союза он причислил прекращение холодной войны, заключение соглашений о ядерном разоружении, появившуюся свободу выбора и многопартийность.

"И главное – мы довели процесс перемен до того рубежа, когда обратить его вспять стало невозможно", — произнес экс-лидер.

При этом запоздалое реформирование партии, децентрализацию СССР и не слишком смелые экономические реформы Горбачев назвал ошибками.

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Source

Gazeta.ru rus.DELFI.lv

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Source

Gazeta.ru rus.DELFI.lv

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