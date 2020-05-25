Города США атаковали оголодавшие на карантине крысы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Соединенных Штатах крысы стали более активными и агрессивными на фоне пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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"Крысы становятся агрессивными не по отношению к людям, а друг к другу", — рассказал ратолог Бобби Корриган.

Специалисты связывают такое поведение грызунов с закрытием или ограничением работы общепитов и других коммерческих предприятий, отходы от которых являются основным источником пропитания для крыс.

Данная проблема коснулась многих американских городов. В частности, в Чикаго крысы начали искать еду даже в дневное время, проделывая при этом большие расстояния.

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Source

Gazeta.ru

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Gazeta.ru

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