Представитель ведомства заявил, что атаки на мирных жителей недопустимы ни в городах, пострадавших от действий армии РФ, ни в Москве. ФСБ, потратившая на расследование менее двух суток, уверена, что за гибелью Дарьи Дугиной стоит Украина.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

США осуждают убийства мирных жителей как в России, так и в Украине. Об этом на брифинге для прессы сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос о гибели Дарьи Дугиной.

"Мы безоговорочно осуждаем нападения на гражданских лиц. Мы осуждаем нападения на мирных жителей, и в Киеве, и в Буче, и в Харькове, и в Краматорске, и в Мариуполе, и в Москве", — заявил Прайс.

Представитель Госдепартамента также выразил уверенность, что в России проведут расследование случившегося и "сделают определенные выводы".

Дарья Дугина, дочь правого мыслителя Александра Дугина, погибла 20 августа при взрыве ее автомобиля в Подмосковье. Спустя два дня ФСБ заявила, что раскрыла убийство: ведомство назвало организатором украинские спецслужбы, а исполнителем — гражданку Украины, уже уехавшую из РФ в Эстонию. Киев отрицает причастность к случившемуся.