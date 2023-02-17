Госдеп США поддержал удары Украины по военным объектам в Крыму

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по российским военным объектам в аннексированном Крыму. Об этом она заявила, выступая 16 февраля по видеосвязи в Центре Карнеги, пишет Meduza.io.

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"Россия построила в Крыму массу военных сооружений, это законные цели, по которым Украина наносит удары, и мы поддерживаем это. Украина не будет находиться в безопасности, пока Крым как минимум не будет демилитаризован", — заявила Нуланд.

Она добавила, что даже после завершения войны США продолжат оказывать военную помощь Украине, поскольку нет уверенности, что Россия не возобновит конфликт.

В тот же день в ходе брифинга в Госдепартаменте Виктория Нуланд заявила, что США поддерживают стремление Украины вернуть все свои территории, захваченные Россией. "Украина борется за возвращение всех своих земель в пределах международных границ. Мы поддерживаем их, в том числе в подготовке следующего наступления, чтобы вернуть свою территорию", — сказала Нуланд.

Во время брифинга замглавы Госдепа также заявила, что Россия за год вторжения потеряла более 200 тысяч человек, которые погибли или получили ранения в бою. Ранее в феврале газета The New York Times также сообщила, что, по оценке официальных лиц США и других стран Запада, потери РФ приблизились к 200 тысяч человек.

Власти Украины неоднократно заявляли, что война с Россией может закончиться после того, как Россия уйдет со всех оккупированных территорий, в том числе из Крыма, аннексированного в 2014 году. Представители Киева не раз говорили, что могут провести военную операцию по возвращению Крыма.