Госдеп США внес Эстонию в список наиболее опасных стран
Foto: AFP/Scanpix

Государственный Департамент США на этой неделе обновил список стран в высоким уровнем опасности.

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В список стран четвертой, самой опасной категории, попали семь государств: Швейцария, Сент-Люсия, Оман, Северная Македония, Лаос, Эстония и Азербайджан. В эти страны гражданам США ездить крайне не рекомендуется из-за повышенного риска инфицирования коронавирусом, угрозы терроризма, нестабильной политической ситуации или какой-то другой причины.

Эстония попала в этот "красный" список из-за быстрого темпа распространения Covid-19, так как за последние 28 дней было зарегистрировано более 500 новых случаев заражения на 100 000 человек. В случае с Оманом и Азербайджаном упоминается террористическая угроза.

К третьей категории Государственный Департамент США отнес 12 стран, среди которых представлены, например, Германии и Канада. Власти США советуют своим гражданам не ездить туда без уважительной причины.

Совсем недавно Совет ЕС исключит США из списка безопасных стран. Однако рекомендация ЕС не является обязательной для всех, и местные правительства по-прежнему могут самостоятельно решать, разрешат ли они въезд вакцинированным туристам из США или нет.

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