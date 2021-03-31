Госдеп США зафиксировал в России существенные нарушения прав человека

В 2020 году в России зафиксированы существенные нарушения прав человека в целом ряде областей. Это следует из доклада о состоянии прав человека в мире, опубликованном Госдепом США во вторник, 30 марта.

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В 2020 году в России зафиксированы существенные нарушения прав человека в целом ряде областей. Это следует из доклада о состоянии прав человека в мире, опубликованном Госдепом США во вторник, 30 марта.

В числе прочего в документе оговариваются отсутствие в России независимой и справедливой судебной системы и свободных выборов, а также происходящее в РФ "жесткое подавление свободы слова и СМИ", включая применение закона о борьбе с экстремизмом для репрессий в отношении инакомыслящих и религиозных меньшинств и насилие по отношению к журналистам.

Попытка убить Алексея Навального

В особой части доклада указано, что в 2020 году в России произошло несколько случаев убийств или попыток таких убийств, осуществленных с ведома правительства или его агентами. В качестве примера такого случая приводится история оппозиционного политика Алексея Навального, который в августе 2020 года был отравлен в России нервно-паралитическим ядом семейства "Новичок", что подтвердили независимые друг от друга экспертизы Германии и специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Несмотря на требование Навального расследовать это преступление, российские власти заявили, что поводов заводить уголовное дело нет, говорится в докладе Госдепа.

Критикуют американские эксперты и ситуацию с правами человека в Чечне, отмечая, что в 2020 году там происходили внесудебные казни и попытки убийств, жертвами которых были в том числе представители ЛГБТ-сообщества.

Кроме прочего, в докладе указывается, что аннексия Россией украинского полуострова Крым негативно повлияла на ситуацию с правами человека в этом регионе. Достойные доверия наблюдатели сообщают о тысячах смертей и ранениях гражданских лиц, а также о многочисленных случаях применения к ним насилия со стороны направляемых Россией сепаратистов в Донбассе, указано в докладе. Там же идет речь и политически мотивированных арестах, задержаниях и судах над украинскими гражданами в России. "Многие из них заявляли о применении к ним пыток", — говорится в документе.

Госсекретарь США о правах человека в России

Отвечая во время презентации доклада в Госдепе на вопрос одного из журналистов, не приведет ли критика США нарушений прав человека в России и Китае в итоге к своеобразному "альянсу автократий", госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон не выступает ни против России, ни против Китая, ни против какой-либо другой страны. "Что нам важно — так это защитить основные принципы, основные права и основанный на правилах международный порядок, который сослужил нам и другим странам по всему миру отличную службу", — указал дипломат.