Госдепартамент США заочно наградил Марию Колесникову премией за мужество

Один из лидеров белорусских протестов Мария Колесникова, с сентября 2020 года находящаяся под арестом, заочно награждена Международной женской премией за гражданское мужество, вручаемой Госдепартаментом США.

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Перед президентскими выборами в Беларуси в августе 2020 года женщины стали влиятельной политической силой и двигателем общественных изменений в стране "во многом благодаря Марии Колесниковой", заявило американское внешнеполитическое ведомство в понедельник, 8 марта.

Даже находясь под арестом, Колесникова "продолжает поддерживать жизнеспособность демократического движения в Беларуси", указывается далее. Госсекретарь США Энтони Блинкен начал онлайн-церемонию награждения с чествования белорусской активистки и подчеркнул, что она смогла мобилизовать белорусских женщин в преддверии президентских выборов, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко.

The women we honor today at the 15th International Women of Courage ceremony have shown exceptional courage and leadership in advocating for peace, justice, and human rights, often at great risk to themselves. To our honorees: the U.S. is proud to support you. #IWOC2021 pic.twitter.com/Cf6DRMI6UT — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 8, 2021

Мария Колесникова "служит источником вдохновения для всех, кто стремится завоевать свободу для себя и своей страны", указал Госдепартамент США. Среди других награжденных — активистки из Афганистана, Венесуэлы, Турции, Шри-Ланки и Сомали, ряд из которых удостоены премии посмертно.

Maria Kalesnikava of Belarus is being honored as a #WomenOfCourage for keeping the democratic movement alive inside of Belarus and serving as a source of inspiration for all those seeking to win freedom for themselves and their countries. pic.twitter.com/vLvOEoRDMe — Department of State (@StateDept) March 5, 2021

8 марта истек срок ареста Колесниковой

Между тем 8 марта истек срок содержания Колесниковой под стражей, продленный на два месяца в начале января. Пока ничего не известно ни о новом продлении срока, ни об освобождении активистки. Издание Tut.by со ссылкой на пресс-службу политика Виктора Бабарико сообщило, что 9 марта адвокат Колесниковой встретится с ней в СИЗО.

Мария Колесникова была задержана 8 сентября, ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, а также в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и в создании. С тех пор она находится под стражей.

Протесты в Беларуси

В Беларуси более полугода не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

Ежегодная премия Госдепартамента США за гражданское мужество была вручена в 15-й раз. Награда была учреждена в 2007 году, с тех пор ее лауреатами стали 155 женщин из 75 стран.