Госдума приняла закон о неисполнении решений ЕСПЧ в ужесточенном варианте

Госдума во вторник приняла во втором и сразу в заключительном третьем чтении закон об установлении предельного срока исполнения постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Первоначальный вариант законопроекта был ужесточен.

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Ко второму чтению Госдума отказалась исполнять все решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта. То есть даже те, которые были приняты за три месяца до выхода России из Совета Европы.

Три месяца — это срок вступления в силу решений, которые не были обжалованы сторонами в Большой палате ЕСПЧ.

В первоначальном варианте законопроекта речь шла о том, что не будут выполняться постановления, вынесенные ЕСПЧ после 16 марта, а не вступившие в силу.

Кроме того, Госдума ко второму чтению уточнила, что выплата денежной компенсации по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта 2022 года включительно, производится исключительно в рублях на счета в российских банках — и не может быть произведена на счета в иностранных государствах, совершающих "недружественные действия" в отношении России.

Ко второму чтению в Госдуме нашелся и противник этого законопроекта. Депутат от КПРФ Анжелика Глазкова внесла поправки, в которых говорится, что законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ не соответствует обязательствам России по Конвенции о защите прав человека. Она предложила исключить все одобренные в первом чтении статьи законопроекта. Ее поправки Госдума отклонила.

Отклонила Госдума и поправку коммуниста Михаила Матвеева — он предлагал все же исполнять часть решений ЕСПЧ, вынесенных после 16 марта — те, которыми "установлены юридические факты нарушений положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, совершенных должностными лицами, органами публичной власти Российской Федерации и ее субъектов, муниципальных образований Российской Федерации до 16 марта 2022 года".

Законопроект об отказе России исполнять решения ЕСПЧ после исключения страны из Совета Европы в связи с войной в Украине был внесен в Госдуму в мае.

Компенсации заявителям, выигравшим дела в Страсбурге до этой даты, предлагалось выплачивать до 1 января 2023 года. Это противоречит Конвенции по защите прав человека и решениям Совета Европы, обязывающим Россию исполнить все решения ЕСПЧ о нарушениях прав заявителей, совершенных до 16 сентября 2022 года.

Комитет министров Совета Европы исключил Россию из состава организации 16 марта, но определил условия выхода, по которым окончательно жаловаться в ЕСПЧ можно на те нарушения, которые произойдут в течение полугода после исключения — то есть до 16 сентября.

После 16 марта ЕСПЧ вынес уже около трех десятков постановлений по делам против России, следует из электронной базы его решений.

До 16 сентября количество решений может увеличиться более чем втрое. Рассмотрения ЕСПЧ ожидают более 18 тысяч российских дел, в том числе масштабные межгосударственные жалобы Украины против России.

Эксперты отмечали, что обязанность исполнить решения у России по международному праву все равно остается, и суммы компенсаций с учетом процентов многократно вырастут к моменту выплаты, которая, по мнению правозащитников, рано или поздно наступит. И перспектива выплат по решениям ЕСПЧ может в итоге повторить историю с выплатой СССР царских долгов, считают эксперты.