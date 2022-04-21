Госдума РФ переназначила Эльвиру Набиуллину главой Центробанка
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Госдума переназначила Эльвиру Набиуллину главой Центробанка. Ее полномочия будут действовать до 2027 года, сообщает Meduza.

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Набиуллина, выступая в Думе после голосования, выразила уверенность, что Центробанк сможет "пройти этот сложный период и решить задачи, чтобы страна жила лучше и жили лучше люди".

Набиуллина занимает пост главы ЦБ с 2013 года, новый срок будет для нее третьим — последним, предусмотренным законодательством.

В конце марта Bloomberg писал, что Набиуллина просила об отставке после начала войны в Украине, но президент РФ Владимир Путин отклонил ее просьбу. В ЦБ эту информацию отрицали.

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