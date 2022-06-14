Госдума РФ собирается считать госизменой участие россиян в конфликтах за пределами России

Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта. Об этом пишет издание "Холод".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поправки в статью о государственной измене (статья 275 УК) предусматривают, что изменой будет считаться "переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта", участие в котором принимает Россия.

Наказание по статье — от 12 до 20 лет лишения свободы. Такое же наказание депутаты госдумы предлагают ввести за участие россиян в конфликтах за пределами России и против ее интересов.

Законопроектом также предлагается ввести наказание за "публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства" и "конфиденциальное сотрудничество со специальными службами иностранных государств", в том числе с организациями, которые "действуют в интересах" иностранных спецслужб.

Также проект предполагает увеличение максимального наказания по статье о наемничестве (статья 359 УК) с 8 лет лишения свободы до 18 лет, пишет "Холод".