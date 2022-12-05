Прокурор попросил суд приговорить к девяти годам колонии российского оппозиционера Илью Яшина, обвиняемого в распространении "фейков" о российской армии. Помимо лишения свободы в колонии общего режима обвинение потребовало запретить политику пользоваться интернетом в течение четырех лет.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Яшин обвиняется по пункту "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти).

По версии обвинения, Яшин в ходе стрима в YouTube "утвердительно сообщил под видом достоверных сведений", что российские военные убивали мирных жителей украинской Бучи, и при этом пренебрежительно отзывался о действующей в России власти.

Яшин вину не признает. Политик подчеркивал, что, рассказывая о событиях в Буче, он следовал классическим стандартам журналистики и ознакомил зрителей с разными точками зрения.

Как передает "Медиазона", запрашивая срок, прокурор говорил, что Яшин "огульно" высказывался о российских СМИ и военных корреспондентах, предпочитая версии редакций из "недружественных государств" и не учитывая позиции стран, "не находящихся под диктатом Соединенных Штатов Америки".

Также прокурор призвал суд не принимать во внимание процитированные защитой доклады ООН и ОБСЕ о нарушениях гуманитарного права в ходе войны в Украине, поскольку они "молчали в тряпочку" во время конфликтов в Ливии и Сирии и не обращали внимание на имевшие место, по мнению российских властей, притеснения жителей Донбасса.

Дело Яшина

После 24 февраля Яшин был одним из немногих российских оппозиционных политиков, кто оставался в стране, при этом занимая жесткую антивоенную позицию.

Дело о распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти возбудили против него в июле. Наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Поводом для возбуждения дела стало то, что 7 апреля в прямом эфире в своем YouTube-канале Яшин показал и прокомментировал сюжет "Би-би-си" о преступлениях российской армии в Буче. По утверждению следствия, Яшину "было достоверно известно", что опубликованные фото и видео, "якобы свидетельствующие о противоправных действиях" российских военных в Буче, "являются провокацией".

Международный уголовный суд весной начал расследование трагедии в Буче, западные страны обвиняют Россию в военных преступлениях, Москва отвергает обвинения, несмотря на множество свидетельств, подтверждающих такие преступления.

Яшина отправили под арест 13 июля — в день, когда он должен был выйти из спецприемника, где отбывал 15 суток административного ареста по обвинению в неповиновении полиции.

До этого на политика составили четыре протокола по статье о "дискредитации" российской армии (ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ) и оштрафовали по трем из них на 90 тысяч рублей (1360 евро).

Также Яшин проходил свидетелем по делу Алексея Горинова, который, как и он, был депутатом Красносельского района Москвы. Горинову дали семь лет колонии за выступление, в котором тот осуждал войну против Украины и высказывался о неуместности конкурса детского рисунка, приуроченного ко Дню защиты детей.