Хотя Федеральая служба безопасности России ФСБ сообщила российским СМИ, что убийца дочери кремлевского идеолога Александра Дугина Дарьи Дугиной бежал в Эстонию через Псковскую область, соответствующей информацией с эстонскими властями с ФСБ нне поделилась.

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"Госпрокуратуре не поступало в этой связи никаких ходатайств или запросов от российских официальных учреждений", — подтвердили BNS в понедельник вечером в пресс-службе Госпрокуратуры.

В ФСБ уверены, что взрыв организовали украинские спецслужбы. "Это преступление было подготовлено и осуществлено украинскими спецслужбами", — заявили в ФСБ, сообщают российские информационные агентства.

В пятницу вечером под Москвой взорвался внедорожник Land Cruiser Prado, в котором погибла Дарья Дугина, дочь близкого к президенту Путину идеолога Александра Дугина.

По предварительной оценке полиции, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.