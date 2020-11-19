Госсекретарь Помпео посетил израильское поселение на Западном берегу, которое США раньше считали незаконным

Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Израиле, посетил еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан. Это первый в истории визит высокопоставленного представителя американской администрации на территории, которые большая часть мирового сообщества считает оккупированными Израилем.
Палестинская автономия претендует на полный контроль над Западным берегом реки Иордан, и называет незаконным строительство там еврейских поселений. Мировое сообщество, включая американские администрации до Дональда Трампа, не раз осуждало Израиль за освоение этих земель.
На сегодняшний день там построено около 140 поселений, в которых в общей сложности проживают более 600 тысяч еврейских поселенцев. Строительство началось после Шестидневной войны 1967 года, в ходе которой Израиль оккупировал часть палестинских территорий и Восточный Иерусалим.
Еще год назад Помпео заявил, что не видит в строительстве поселений никакого нарушения международных норм. Администрация Дональда Трампа вообще отказалась от многолетней позиции США по этому и многим другим вопросам палестино-израильского конфликта.
Нынешний визит Помпео в поселение Псагот вызвал возмущение палестинцев. Позднее он также посетил Голанские высоты на границе с Сирией, которые также считаются оккупированными и тоже были завоеваны Израилем в ходе Шестидневной войны, а в 1981 году аннексированы.
Госдепартамент дает добро
Майк Помпео прибыл в Израиль в среду. Это, вероятнее всего, его последний визит в качестве госсекретаря США.
В четверг утром он провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На совместной пресс-конференции Помпео заявил, что Госдепартамент США официально объявляет антисемитским движение BDS, название которого расшифровывается как "бойкот, изъятие инвестиций, санкции". Движение осуждает политику Израиля в отношении палестинцев и выступает за его полную изоляцию.
Израиль заявляет, что BDS отказывает Израилю в праве на существование и вся политика движения продиктована антисемитизмом. BDS обвинения отвергает и настаивает, что Израиль упреками в антисемитизме прикрывает собственные действия.
В ходе пресс-конференции Майк Помпео также сказал, что на протяжении долгого времени его ведомство - Госдепартамент - придерживалось неверных представлений о поселениях на Западном берегу.
"В расчет не бралась история этих особенных мест, но сегодня Госдепартамент США решительно выступает за признание поселений, если они построены с соблюдением законности и надлежащим образом", - заявил госсекретарь.
После чего Помпео отправился на вертолете на виноградники Псагот в еврейском поселении, расположенном недалеко от Рамаллы.
Йоланда Нелл, корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке:
Сотрудники винодельни Псагот не стали официально комментировать этот визит, но показали Би-би-си одну из последних бутылок красного "Помпео". Это вино - купаж шираза, каберне совиньона и мерло. Характеристики вкуса на этикетке - "освежающий, с фруктовыми оттенками и прекрасно сбалансированный".
Вино было названо в честь госсекретаря США в прошлом году, после того как он объявил поселения не противоречащими международному праву. Большинство стран придерживаются противоположной позиции.
Винодельня Псагот принадлежит американским донорам администрации Трампа, а ее виноградники расположены на частных палестинских землях.
Уже много лет владельцы и заинтересованные лица пытаются добиться того, чтобы это вино было маркировано как сделанное в Израиле. Однако различные европейские судебные инстанции настаивают, что у любой продукции, произведенной на Западном берегу, должно быть четко прописано ее происхождение.