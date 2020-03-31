Государственные СМИ Белоруссии "замяли" новость о первой смерти от Covid-19 в стране

В Белоруссии стало известно о смерти первого пациента, у которого был диагностирован коронавирус. Президент республики Александр Лукашенко сообщил об этом на встрече с председателем верхней палаты Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой. По его словам, у умершего жителя Витебска были другие сопутствующие заболевания.

Жертвой вируса стал актер Драматического театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич, ему было 75 лет. Смерть мужчины подтвердила порталу Tut.by его дочь. Театр, где он служил, сейчас закрыт якобы в связи с малым числом зрителей. За границу Дашкевич не ездил.

Первые информация о смерти Дашкевича со ссылкой на сообщение его жены появилась в белорусских оппозиционных СМИ около 10 утра. Спустя четыре часа президент Белоруссии объявил о первом летальном исходе, но даже после этого на сайтах государственных СМИ не появилось никакого упоминания о смерти артиста, также там практически нет официальной информации о числе зараженных, отмечает издание "Подъем" в своем Telegram-канале.

Жена актера рассказала Нашей Ниве" , что у них обоих было диагностировано воспаление легких, супругов отправили на госпитализацию в тубдиспансер. Однако он был переполнен, супругам выписали антибиотики и отпустили домой. После того, как дома у актера поднялась температура, обоих направили кожвендиспансер и взяли тесты на коронавирус, "но сказали, что результаты отрицательные".

"Вместе с актером находился мужчина, которого позже забрали из больницы. Почему и куда — никто не сказал. Затем он лежал с другими тремя мужчинами", — сообщает портал. 24 марта Дашкевичу стало хуже, и его перевели в Витебский областной клинический специализированный центр. Там у него взяли новый анализ на коронавирус. 26 марта стало известно, что результат положительный.

Жену Дашкевича выписали 26 марта, она находится на 14-дневном карантине, тогда как он сам находился в реанимации на искусственной вентиляции легких. Как сообщила жена актера, у него была хроническая обструктивная болезнь легких.

По данным Минздрава Белоруссии, в стране выявлено 152 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 47 человек. В республике пока не введено ограничительных мер. Лукашенко выступает против жесткой самоизоляции, считая, что запирать людей "в этих тухлых квартирах — это не метод".

"Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение", — заявил президент.

По его мнению, просидев в закрытой квартире, люди потом зачастую уже слишком поздно, в критическом состоянии, поступают на лечение. "Поэтому я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть. Работать надо, как мы это всегда делали, точечно", — сказал глава государства. При этом он отметил, что не делал тест на коронавирус и не знает, пережил ли его сам "на ногах" или нет.

Лукашенко также заявил, что смертей от других заболеваний отмечается "в сотни раз больше", чем от коронавируса. "У нас в сотни раз больше смертей от других болезней, чем от вирусов. Просто мы сконцентрировались все на этом. У нас есть больные и с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астматики, у нас есть просто люди, болеющие пневмонией, без всяких осложнений", — перечислил президент, подчеркнув, что о таких пациентах нельзя забывать.

Лукашенко добавил, что сейчас Белоруссия в принципе находится на пике вирусных заболеваний. "Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз", — сказал он. Также белорусский лидер заявил, что пока не видит оснований переносить президентские выборы, которые должны пройти не позднее 30 августа. Перенести выборы, по его словам, предлагают "не то враги, не то соперники".