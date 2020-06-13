Граница с Польшей открыта, но большого потока в этом направлении нет

12 июня была открыта литовско-польская граница, однако за первые сутки большого потока машин в этом направлении не наблюдалось.

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"Никаких больших перемен до сих пор не было. Если кто-то надеялся на оживление, то можно сказать, ситуация не изменилась, потоки те же, что и во время карантина. Едут тягачи, а увеличения потока легковых автомобилей не наблюдается", — сказал BNS 13 июня представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

По его данным, до открытия границы через КПП в Калварии проезжали 2500-4000 машин в сутки в обе стороны, а в Лаздияй — около 400.

Напомним, что граница открыта с 10 часов 12 июня. Закрыта она была три месяца.

На КПП в Калварии встречались премьер-министры обеих стран — Саулюс Сквернялис и Матеуш Моравецкий.