Граждан Украины, ДНР и ЛНР могут выслать из РФ после 17 августа при отсутствии документов
Foto: LETA

Граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут обязать покинуть территорию России после 17 августа, если не будут оформлены разрешительные документы, сообщает пресс-служба МВД России.

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До этого срока они обязаны обратиться в территориальные органы МВД, чтобы решить вопросы продления срока временного пребывания на территории России, постановки на миграционный учет по месту пребывания или оформления разрешительных документов на проживание.

Им будет сделана поблажка: можно подать заявление на разрешение на временное проживание и вид на жительство с истекшим паспортом.

С апреля 2019 года, как сообщает МВД РФ, более 800 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство.

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