Граждан зараженных коронавирусом стран попросят не приезжать в Эстонию

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал в интервью ERR о том, что местные власти намерены просить граждан пострадавших от коронавируса государств не приезжать в Эстонию. В противном случае этим гражданам грозит двухнедельный карантин в Эстонии.

"Мы просим людей, которые являются гражданами других стран и которые были заражены или находились в тесном контакте с зараженными, не приезжать в Эстонию, поскольку здесь их может ожидать карантин", — сказал Рейнсалу.

Департамент здравоохранения Эстонии оценивает риск ввоза коронавируса из-за рубежа как очень высокий и риск заражения в стране как высокий.

В четверг, 12 марта, местное правительство обсудило возможные ограничительные меры по въезду в Эстонию и приняло решение о закрытии портов для круизных судов до 1 мая. По словам премьер-министра Юри Ратаса, разработать соответствующее постановление должно будет Министерство экономики и коммуникаций.

Министр образования Эстонии Майлис Репс ранее заявила, что в стране могут объявить чрезвычайную ситуацию, которая позволит властям ввести единые правила для всех образовательных учреждений по проведению мероприятий, тестов и экскурсий.

Впервые коронавирус COVID-19 был зафиксирован в декабре 2019 года в Китае. На данный момент самая опасная ситуация с распространением вирусной инфекции наблюдается в Италии, Иране, Южной Кореи, Китае и Сингапуре.

Ситуация с коронавирусом COVID-19 усугубляется тем, что его переносчики зачастую не имеют никаких симптомов и сами не подозревают о своей болезни.

До появления кашля, повышенной температуры и затрудненного дыхания анализ на коронавирус может показать ложный отрицательный результат. У некоторых людей болезнь проявлялась спустя много дней после того, как они "поймали" вирус. По этой причине всех, кто подвергся риску заражения, отправляют на двухнедельный карантин.

Коронавирус стоит подозревать, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть обычный сезонный грипп или гриппоподобный вирус.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.

После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.