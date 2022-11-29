Мещанский суд Москвы начал рассматривать по существу дело оппозиционера Ильи Яшина, обвиняемого в распространении "фейков" о российской армии. В суде он заявил, что виновным себя не признает. Возражая против обвинения, Яшин цитировал Путина и говорил о том, что настоящий гражданин обязан критически подходить к тому, что ему внушают власти.

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Известный политик обвиняется по пункту "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти).

Заседание суда во вторник началось с зачитывания прокурором обвинительного заключения. Согласно нему, Яшин в ходе стрима в YouTube, "предвидя наступление общественно опасных последствий, распространил недостоверные сведения о якобы совершенных преступлениях в Буче".

Как заявил обвинитель, Яшин "утвердительно сообщил" зрителям, что российские военные убивали мирных жителей Бучи, и при этом пренебрежительно отзывался о действующей власти.

Что сказал Яшин

Яшин с обвинением не согласился. Он заявил, что, рассказывая о событиях в Буче, следовал классическим стандартам журналистики и предложил зрителям не только свое оценочное суждение, но и ознакомил их с разными точками зрения.

"Я озвучил как официальную версию украинской стороны, так и официальную позицию российского минобороны. Показал фрагмент репортажа британской корпорации "Би-би-си" и тут же привел мнение корреспондента российской газеты "Комсомольская правда", — пояснил он (цитата по телеграм-каналу журналиста Василия Полонского).

По мнению Яшина, таким образом его вина сводится к публичному сомнению в словах военных чиновников.

"Разве можно человека за это отправлять в тюрьму? — возмутился Яшин. — Гражданин не обязан верить всему, что говорят представители власти. Более того, я полагаю, что гражданин обязан сомневаться и анализировать, иначе он не гражданин вовсе".

Комментируя утверждение следствия о том, что он был мотивирован политической ненавистью (это делает обвинение более серьезным), Яшин заявил, что хочет процитировать "классическое высказывание В.В. Путина": "Кто так обзывается, тот сам так называется".

Как передает "Медиазона", адвокат Яшина Мария Эйсмонт напомнила, что в 2011 году пленум Верховного суда России постановил, что критика политических организаций не может рассматриваться как возбуждение политической ненависти.

Также защитница подчеркнула, что обвинение должно доказать, что высказывания Яшина содержали ложную информацию и он это понимал.

Адвокат Вадим Прохоров в свою очередь отметил: если в обвинительном заключении написано, что Яшин утверждал, что российские войска убивали мирных жителей Бучи, то это значит, что в процессе прокурор должен доказать, что "в Буче все было в порядке".

Показания свидетелей



В суде во вторник также выступили несколько свидетелей, в том числе старший оперуполномоченный центра по противодействию экстремизму МВД Иван Кучеров, на основании рапорта которого было возбуждено дело.

Яшин внимательно следил за формулировками оперативника. Например, тот сказал: "Наши войска отступили из Бучи". Минобороны называло это перегруппировкой войск, а не отступлением, поправил его политик, предположив, что и Кучерова при желании можно обвинить в распространении "фейков".

"Можете написать рапорт на меня, — отреагировал на это оперативник. — Или донос! Как вы пишете в своем "Телеграме" (ранее Яшин действительно писал в телеграм-канале, что дело против него возбудили по "доносу" Кучерова).

Далее в суде была допрошена лингвист из судебно-экспертного центра Следственного комитета РФ Марина Савосина. Она подтвердила, что Яшин в своем ролике приводил точки зрения разных сторон, однако, по мнению Савосиной, минобороны России политик показал как "сторону, не внушающую доверия".

С замечаниями защиты о том, что экспертный центр СК вряд ли можно считать независимым, Савосина не согласилась.

Дело Яшина

После начала российского вторжения в Украину Илья Яшин был одним из немногих российских оппозиционных политиков, кто оставался в стране, при этом занимая жесткую антивоенную позицию.

Дело о распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти против него возбудили в июле. Наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Поводом для возбуждения дела стало то, что 7 апреля в прямом эфире в своем YouTube-канале Яшин показал и прокомментировал сюжет "Би-би-си" о преступлениях российской армии в Буче. По утверждению следствия, Яшину "было достоверно известно", что опубликованные фото и видео, "якобы свидетельствующие о противоправных действиях" российских военных в Буче, "являются провокацией".

Международный уголовный суд весной начал расследование трагедии в Буче, западные страны обвиняют Россию в военных преступлениях, Москва отвергает обвинения, несмотря на множество свидетельств, подтверждающих такие преступления.

Яшина отправили под арест 13 июля — в день, когда он должен был выйти из спецприемника, где отбывал 15 суток административного ареста по обвинению в неповиновении полиции.

До этого на политика составили четыре протокола по статье о "дискредитации" российской армии (ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ) и оштрафовали по трем из них на 90 тысяч рублей (1430 евро).

Также Яшин проходил свидетелем по делу Алексея Горинова, который, как и он, был депутатом Красносельского района Москвы. Горинову дали семь лет колонии за выступление, в котором тот осуждал войну против Украины и высказывался о неуместности конкурса детского рисунка, приуроченного ко Дню защиты детей.

Перед началом процесса в Мещанском суде Яшин называл свое дело "совершенно пустым, позорным и за километр воняющим политикой" и обещал превратить суд в "антивоенную трибуну".

23 ноября суд продлил содержание политика в СИЗО почти на полгода — до 10 мая 2023 года.