Грета Тунберг и еще 600 экоактивистов подали в суд на Швецию

Экоактивистка Грета Тунберг и ее единомышленники из молодежного движения Aurora в пятницу, 25 ноября, подали судебный иск против шведского государства. По мнению истцов, оно не выполняет закрепленное в Конституции требование содействовать устойчивому развитию, ведущему к созданию благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений.

Прежде чем передать свою жалобу в окружной суд, более 600 экоактивистов, самому старшему из которых — 26 лет, прошли шествием по Стокгольму. Тунберг несла в руках картонный плакат с надписью: "Теперь мы подаем в суд на государство".

School strike week 223. Today we are 636 young people in @auroramalet who are suing the Swedish state for insufficient climate action. Therefore we now marched from the parliament to the court.#FridaysForFuture #ClimateStrike #Aurora #ClimateTrials #UprootTheSystem @auroramalet pic.twitter.com/gatAMGPzcp