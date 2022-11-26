Грета Тунберг и еще 600 экоактивистов подали в суд на Швецию
Foto: Twitter @GretaThunberg

Экоактивистка Грета Тунберг и ее единомышленники из молодежного движения Aurora в пятницу, 25 ноября, подали судебный иск против шведского государства. По мнению истцов, оно не выполняет закрепленное в Конституции требование содействовать устойчивому развитию, ведущему к созданию благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений.

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Прежде чем передать свою жалобу в окружной суд, более 600 экоактивистов, самому старшему из которых — 26 лет, прошли шествием по Стокгольму. Тунберг несла в руках картонный плакат с надписью: "Теперь мы подаем в суд на государство".

Движение Aurora готовило иск против Швеции на протяжении двух лет. По мнению его участников, новое, правоцентристское правительство страны пренебрегает вопросами защиты климата.

"Швеция никогда не относилась к климатическому кризису как к кризису, — заявил представитель Aurora Антон Фоли, подготовивший 87-страничный документ. — Швеция не выполняет обязательства, за которые несет ответственность, и нарушает закон".

В конце октября Шведский институт метеорологии и гидрологии обнародовал данные, согласно которым с конца XIX века средняя температура в королевстве повысилась на два градуса по Цельсию.

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