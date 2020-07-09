Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан по подозрению в убийствах предпринимателей

Следственный комитет России сообщил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подозревается в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Губернатор задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие будет также просить суд об аресте Фургала, цитирует Интерфакс официального представителя СК Светлану Петренко.

В рамках уголовного дело задержано еще "четверо активных участников организованной группы", им обвинения уже предъявлены, сообщает ТАСС со ссылкой на СК.

Фургала доставили в аэропорт Хабаровска, откуда его отправят в Москву, сообщили информагентствам неназванные источники, близкие к следствию.

Губернатор был задержан утром у своего дома, сообщили в его пресс-службе. Следственный комитет распространил видеосъемку задержания.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что "в деле как минимум два эпизода убийства и одно покушение на убийство".

Конкретно, речь идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушении на амурского бизнесмена Александра Смольского, добавил источник.

Инкриминируемые им и Фургалу преступления совершались на территории Хабаровского края и Амурской области, отметила Петренко. В 2005 году, по данным ТАСС, Фургал стал депутатом Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР.

В случае отстранения главы региона от должности выборы нового губернатора состоятся в единый день голосования в сентябре 2021 года, сообщил ТАСС глава краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов. Полномочиями для отстранения губернатора от должности и назначения временно исполняющего обязанности обладает только президент России.

В 2018 году Сергей Фургал, выдвинутый ЛДПР, был избран губернатором Хабаровского края, неожиданно для многих победив кандидата от "Единой России".