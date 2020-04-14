Губернатор Нью-Йорка объявил о готовности не подчиниться Трампу

Комментируя планы правительства США по открытию экономики страны на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что не подчинится соответствующему распоряжению президента США Дональда Трампа, если снятие ограничений будет означать "угрозу здоровью населения".

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"Если он (Дональд Трамп. — Ред.) даст мне распоряжение снова открыть (экономику. — Ред.) так, что это подвергнет опасности здоровье населения в моем штате, я этого делать не буду", — цитирует Куомо информагентство Reuters во вторник, 14 апреля.

"Мы можем начать планировать открытие экономики, но это надо делать осторожно, потому что иначе это выйдет нам боком, как мы уже наблюдали в других местах по всему миру", — сказал Куомо также в интервью телеканалу CNN.

13 апреля на прошедшем в Белом доме брифинге по коронавирусу Трамп заявил, что президент США обладает "абсолютными полномочиями" в вопросе введения или снятия в отдельных штатах ограничений, связанных с распространением Covid-19.

Однако после этого несколько правовых экспертов, опрошенных журналистами CNN, заявили, что это не соответствует действительности и решение о введении и снятии ограничений, связанных с пандемией коронавируса относятся к компетенции властей штатов.

По данным Университета Джонса Хопкина за вторник, 14 апреля, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 составляет в США 582 594 человека. С начала пандемии 23 649 пациентов в стране скончались от Covid-19.