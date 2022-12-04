Губернатор Псковской области ждет русских из Латвии и Эстонии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью для медиагруппы "Россия сегодня" признал, что псковская земля нуждается в соотечественниках из Латвии и Эстонии и ждет всех, сообщает эстонский портал Delfi.

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"Мы готовы предоставить все условия, готовы оперативно оформить гражданство, если наши соотечественники потеряли этот статус. Мы в ручном режиме готовы сопровождать их с момента нахождения жилья, трудоустройства, выбора того или иного района, в котором люди хотят проживать", - сказл Михаил Ведерников.

"К сожалению Псковская область ежегодно теряет порядка одного процента жителей — такова естественная убыль. Поэтому для нас (переселение) это тоже возможность. Мы будем и в федеральных программах во всех участвовать, и в случае необходимости будем корректировать существующие и принимать новые программы для того, чтобы приезжающие люди могли комфортно размещаться, могли реализовать себя в профессиональном плане и приносить пользу экономике региона", - признал губернатор.

"Я не думаю, что будет какая-то эвакуация — не верю просто. Люди пока переезжают в основном индивидуально. Поэтому если мы об этом не знаем, помочь с переездом им не можем. Если же люди обратятся в консульство — такие случаи есть, тогда мы помогаем с переездом. Если едет сразу несколько семей, мы просто отправляем на границу автобус, их привозят. И я рекомендую именно таким путем идти, потому что мы адресно сопровождаем каждую семью и каждого гражданина, который сюда приехал. Это и управление протокола международных связей, и социальная защита.

Почему рекомендую именно такой подход? Потому что можно рассчитывать на достаточно оперативное решение всех сложностей и вопросов, которые, как правило, возникают при переезде из одной страны в другую", - отметил Ведерников.

Губернатор Псковской области по пунктам разложил план действий для тех, кто собирается переселиться в этот российский регион.

"Нужно обратиться в консульство, они связываются с нами, говорят, сколько человек и когда хотят переехать. Мы предварительно можем уже подобрать и условия размещения, и сформировать какие-то предложения по работе, помочь с документами. Как правило, люди чувствуют заботу с момента пересечения границы", - сообщил он.

На вопрос, имеется ли возможность обеспечить переселенцев жильем на какое-то время, Ведерников ответил, что все зависит от конкретной ситуации: "Обычно они (переселенцы) какое-то время готовы снимать жилье сами. В отдельных случаях можем предлагать социальный найм. Это все можно устроить".

Губернатор также рассказал, люди каких профессий требуются в Псковской области.

"Наибольший дефицит — это врачи и педагоги. Но в принципе достаточно много узких специальностей, связанных с работой на предприятиях в особой экономической зоне. Там достаточно хорошие заработные платы, иногда в несколько раз выше, чем в среднем по региону. Великолукский электротехнический кластер — там достаточно много специальностей, с которыми можно сюда переехать.

Но не проблема, если человек не найдет работу по специальности. Наша служба занятости может предложить другие вакансии и оплатить переобучение на ту специфику, которую человек для себя выберет", - сказал он.

Ведерников подчеркнул, что Псковская область ждет соотечественников из соседних стран: "Мы все необходимое сделаем для того, чтобы люди чувствовали себя здесь комфортно и понимали, что вернулись домой".