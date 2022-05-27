Губернаторы и мэры в кавычках и без. Путеводитель по двоевластию на юге Украины

Несмотря на то, что в последние недели Россия сконцентрировала свои войска в Донбассе, на первом этапе вторжения ее войска сумели занять Херсонскую, а также часть территорий Запорожской и Донецкой областей Украины. Вскоре там стали появляться новые, альтернативные действующим украинским "администрации". Delfi рассказывает о руководителях и главных ньюсмейкерах сложившегося двоевластия.

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24 февраля российские войска начали наступление на Украину сразу по нескольким направлениям: северному (Киев и Чернигов), восточному (Харьков и Сумы), юго-восточному (территории, прилегающие к самопровозглашенным ДНР и ЛНР) и южному (Херсон и Николаев). На первых двух серьезного успеха достигнуто не было: в конце марта Кремль объявил о существенном "снижении активности" в направлении украинской столицы, в середине мая мэр Харькова сообщил, что войска противника покинули окрестности города. Действия армии РФ на других направлениях были куда более результативными: фактически, сейчас она контролирует сухопутный коридор, растянувшийся от ДНР через Мариуполь, юг Запорожской и Херсонскую область до Крыма.

В последние недели на этих территориях установилось своеобразное двоевластие. С одной стороны, здесь продолжают работать представители украинских властей (кто-то из них остался на местах, кто-то уехал в близлежащие регионы и исполняет свои обязанности дистанционно). С другой, в СМИ регулярно публикуют заявления "новых властей", недавно "назначенных" в занятых Россией областях и городах. Запутанность и неопределенность сложившейся ситуации мешает корректно оценивать приходящие с юга Украины новости. Поэтому Delfi решил рассказать, что известно об этих людях: как вступивших в должности при украинской власти до 24 февраля, так и назначенных после прихода туда российских военных.

Глава Херсонской области

Украинские власти — Геннадий Лагута





Геннадий Лагута справа. Фото — сайт президента Украины.

Родился в Запорожской области. Окончил Бердянский педагогический институт, затем получил юридическое образование в Межрегиональной академии управления персоналом. С конца 1990-х годов работал на различных должностях в частных и муниципальных компаниях Херсона, в том числе в структурах, близких к областному управлению МВД Украины. С декабря 2020-го по октябрь 2021 года — заместитель председателя, впоследствии председатель Херсонского областного совета.

Специальный корреспондент "Новой газеты" Елена Костюченко в своем репортаже из Херсона писала, что Лагута "в первый день войны положил ключи на стол мэру со словами: "Я в этом не участвую", — и уехал из региона. Вместе с ним — в первый день войны — уехало руководство полиции, прокуратуры, суды, чуть позже эвакуировались сотрудники СБУ". Позднее губернатор сообщил, что находится в Николаеве. Тем не менее, Лагута регулярно рассказывает о состоянии дел в регионе в Telegram-канале и дает интервью украинским СМИ.

"Новые власти" — Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов



Сальдо родился в Николаевской области, окончил Криворожский горнорудный институт. До начала 2000-х работал инженером в Херсоне, впоследствии стал заместителем председателя областной администрации по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Мэр Херсона в 2002-2012 годах, позднее — депутат Верховной Рады от "Партии регионов". В январе 2014 года поддержал предложенные президентом Януковичем законы, направленные против активистов Майдана. Участвовал в телешоу Владимира Соловьева; Служба безопасности Украины (СБУ) подозревала его в сотрудничестве с российскими властями, но в итоге не выдвинула обвинений. В 2015 году стал депутатом Херсонского городского совета. В 2020-м вновь баллотировался на пост мэра Херсона, но проиграл Игорю Колыхаеву (о нем — ниже).

Владимир Сальдо. Фото: Wikipedia / Creative Commons (Elserbio00).

В первые недели войны Сальдо занимал осторожную позицию, хотя его помощница заявляла, что российские власти "принуждают" политика к сотрудничеству. Хотя 14 марта в посте на Facebook Сальдо написал, что "Херсон — это Украина", вскоре он вошел в состав "Комитета спасения за мир и порядок". В конце апреля бывшего мэра Херсона назначили главой областной администрации.

Заместителем Сальдо в новой "администрации" стал учредитель "Комитета" Кирилл Стремоусов. По данным Meduza, он бывший рыбинспектор, уже более десяти лет занимающийся политическим активизмом и блогерством. "Стремоусов исповедует эксцентричную систему взглядов, основанную на смеси праворадикальной версии православия и эзотерической "Концепции общественной безопасности", популярной среди российских ультраправых. Его неоднократно задерживали за драки с оппонентами и хулиганские выходки", — сообщает издание. В 2020 году устраивал протесты против коронавирусных ограничений и баллотировался в мэры Херсона (набрал 1,3% голосов).

Кирилл Стремноусов. Фото: Wikipedia / Creative Commons (Зихварт Яровой).

Наибольшую известность Стремоусов получил, когда 11 мая заявил о планах обратиться к Владимиру Путину с просьбой о включении Херсонской области в состав России. "Город Херсон — это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики. — Прим. ред.) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РФ, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона РФ", — сказал он тогда. С тех пор Стремоусов регулярно дает комментарии государственному агентству РИА "Новости".

Глава Херсона

Украинские власти — Игорь Колыхаев





Игорь Колыхаев. Фото: Wikipedia / Creative Commons (Vadim Chuprina).

Уроженец Херсона. Окончил радиотехнический факультет Военно-морского института радиоэлектроники имени А. С. Попова в Санкт-Петербурге, затем — Украино-американский университет "Конкордия". До начала политической карьеры работал в нескольких частных фирмах. В 2015 году стал депутатом Херсонского областного совета от "Блока Петра Порошенко", в 2019-м избрался в Верховную раду по одномандатному округу (участвовал как беспартийный). В ноябре 2020 года был избран городским главой Херсона, победив в двух турах Владимира Сальдо; из-за этого сложил с себя полномочия народного депутата Украины.

После того, как российские войска заняли Херсон в начале марта, Колыхаев остался в городе для "обеспечения города и ликвидации последствий вторжения"; при этом над зданием администрации продолжал развеваться украинский флаг, а на улицах и площадях проходили проукраинские митинги, которые разгоняли российские военные. В конце апреля РИА "Новости" сообщили, что "прежний мэр Колыхаев сотрудничать не захотел" и был "уволен" (кем — не уточняется). Вскоре назначенный Украиной глава Херсона рассказал в интервью, что администрация продолжила работу в дистанционном формате, поскольку ее здание заняли пророссийские силы. Еще в начале мая Колыхаев писал в Facebook, что остается в городе.

"Новые власти" — Александр Кобец





Александр Кобец. Фото: Bihus.info.

Из биографии нового "руководителя" города, сменившего Колыхаева, известно немного. В новостях о его "назначении" 26 апреля российские государственные СМИ называли Кобца бывшим сотрудником КГБ; после распада Советского Союза он перешел на работу в СБУ и вышел на пенсию в 2010 году. В свою очередь, украинские СМИ сообщали, что до того, как занять должность в поддерживаемой Россией администрации, Кобец работал водителем у Колыхаева. В отличие от большинства своих "коллег", новый "мэр" Херсона в последние недели практически не выступает с заявлениями и не упоминается в медиа.

Глава Запорожской области

Украинские власти — Александр Старух





Александр Старух. Фото: Запорожская областная администрация.

Уроженец Запорожья. Окончил исторический факультет Запорожского государственного университета, через три года после этого защитил кандидатскую диссертацию. До середины 2000-х занимался преподавательской деятельностью, затем работал в Секретариате президента Украины. В 2008-2010 годах возглавлял Запорожскую областную администрацию, затем вновь занимался исследованиями. В 2015 году избран в Запорожскую областную раду, в конце 2020-го вновь стал губернатором региона.

Старух активно ведет страницу в Facebook, где сообщает жителям региона о последних новостях. Судя по его аккаунту в соцсети, руководитель области продолжает находиться в Запорожье.

"Новые власти"



Формально о назначении руководителя всего региона (или хотя бы части, контролируемой российскими войсками) не сообщалось. Главным спикером от имени "новых властей" Запорожской области стал Владимир Рогов, которого российские государственные СМИ называют "членом главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области".

Владимир Рогов. Фото с профиля Рогова в соцсети "ВКонтакте".

Судя по его странице во "ВКонтакте", Рогов — уроженец Запорожья, выпускник Запорожского национального технического университета, в конце 1990-х годов работал главным редактором одного из местных изданий. Как писала Meduza, Рогов был одним организаторов "антимайдана" в Запорожье, а в сентябре 2014-го оказался в России, где регулярно выступал в медиа как глава "Комитета по госстроительству Новороссии" и лидер движения "Славянская гвардия". Последний пост на странице Рогова в соцсети опубликован 24 февраля — в нем автор обращается к "дорогим землякам из Запорожья, Одессы, Харькова, Днепропетровска, Киева и других временно оккупированных территорий" и просит "не звонить и не писать с поздравлениями с началом освобождения".

В конце марта украинские СМИ называли Рогова "самопровозглашенным мэром Мелитополя" — контролируемого российскими войсками города на полпути между Запорожьем и Крымом. Тогда же в интервью News.ru Рогов рассказал, что именно в этом городе находится новая "администрация" региона. Называть имена людей, которые помимо него входят в эту "администрацию", он отказался, сославшись на соображения безопасности, однако уточнил, что это как военные, так и гражданские лица.

В мае Рогов неоднократно давал комментарии государственному агентству РИА "Новости", в которых рассказывал о нововведениях на занятых российскими войсками территориях Запорожской области: об учреждении в регионе бивалютной зоны, желании войти в состав РФ, возвращении герба времен Российской империи и подготовке к выдаче жителям российских паспортов (согласно недавнему указу Владимира Путина, теперь их можно будет получить по упрощенной процедуре).

Глава Мариуполя

Украинские власти — Вадим Бойченко





Вадим Бойченко слева. Фото: Мариупольская городская дума.

Уроженец Мариуполя. В 18 лет начал работать помощником машиниста тепловоза на комбинате "Азовсталь", в 2001 году окончил Приазовский государственный технический университет по специальности "транспортные технологии". Впоследствии постепенно продвигался по карьерной лестнице, к середине 2010-х годов занимал несколько руководящих постов на "Азовстали" и других металлургических предприятиях региона, связанных с миллиардером Ринатом Ахметовым. В 2015 году победил на выборах мэра Мариуполя, в 2020-м году был переизбран на второй срок. Все это время Бойченко связывали с пророссийской партией "Оппозиционный блок".

По словам самого Бойченко, вскоре после начала вторжения советники рекомендовали ему по ночам выезжать за город, поскольку он был одной из главных целей российских военных. 27 февраля автомобиль с мэром попал под обстрел, затем тот не смог вернуться в Мариуполь из-за заблокированного въезда в город. То, что Бойченко работает из-за пределов Мариуполя, подтвердил в конце марта глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко, в качестве причины назвав "отсутствие связи" в разрушенном городе. Как бы то ни было, Бойченко регулярно общается с мариупольцами через Telegram-канал городской администрации и дает большие интервью.

"Новые власти" — Константин Иващенко

Константин Иващенко. Кадр из видео.

Уроженец Мариуполя. Окончил Саратовское высшее военное командно-инженерное училище. С 1992 года работал на заводе "Азовмаш", к 2020 году стал его генеральным директором. С 2010 года трижды избирался в городской совет Мариуполя — сначала от "Партии регионов", затем от "Нашего края" и пророссийской "Оппозиционной платформы — За жизнь".

6 апреля глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин назначил Иващенко главой города. За последующие недели новый "мэр", в частности, предложил вернуть улицам Мариуполя связанные с советским прошлым "исторические" названия, поговорил по телефону с губернатором Санкт-Петербурга и договорился об установлении между городами побратимских связей, а также рассказал об обнаружении массового захоронения, куда якобы свозили тела украинские военные (Associated Press делилось фото и видео об этой братской могиле еще в начале марта).

